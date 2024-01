Un '9' per al Lleida

El Lleida va anunciar ahir la incorporació del davanter colombià Juan Camilo Becerra, un ariet contrastat a Segona RFEF i l’antiga Segona B i que arriba al conjunt lleidatà després d’una breu experiència en l’Envigado del seu país natal. El punta, de 25 anys, va tornar a Colòmbia aquest estiu després de desvincular-se de l’Espanyol B, on va militar durant tres temporades. Tanmateix, durant aquella etapa va encadenar dos cessions de mitja temporada poc fructíferes a la Ponferradina, de Segona, i al Nàstic, a Primera RFEF, on va anotar un gol.

Les dos altres temporades en plantilla del filial espanyolista les va culminar amb bones xifres de cara a porteria, ja que en l’última, la 2022-23, va anotar 8 gols i en la 2020-21 en va fer 11. Dos d’aquests van anar al Lleida Esportiu, el primer va ser l’únic gol de l’Espanyol B en el triomf blau a la Ciutat Esportiva Dani Jarque (1-3), i l’altre va servir per obrir el marcador en el triomf blanc-i-blau per 0-3 al Camp d’Esports en el xoc de la segona volta, que va acabar amb el llavors president Albert Esteve prohibint a l’entrenador i als jugadors fer declaracions postpartit, al creure que “no calia que continuessin fent el ridícul que havien fet al camp”.Aquell no va ser el primer gol al Camp d’Esports, ja que el 2019, amb la samarreta del Terol, en va anotar un altre que també va acabar amb Albert Esteve en roda de premsa, llavors per anunciar la destitució de Gerard Albadalejo com a tècnic blau, al caure per 0-2 amb l’equip aragonès. El seu pas per Terol va ser una de les seues múltiples cessions des del futbol base del Watford, que també el van portar al Cornellà i al Valladolid B. El seu primer pas pel futbol espanyol va ser al Granada B, des del qual va arribar al Watford, ja que els dos clubs tenien llavors el mateix amo.

El penal del gol del Terrassa va ser una falta fora de l’àrea

Les imatges televisives del Terrassa-Lleida van revelar que el penal assenyalat a favor del conjunt egarenc, que va derivar en l’únic gol del partit (1-0), va ser una falta clarament fora de l’àrea de Cortijo sobre el local Gil Muntadas. La decisió arbitral s’uneix a diverses jugades polèmiques en els últims partits, ja que el conjunt blau va reclamar un penal per mans amb la Nucia i un altre contra l’Hèrcules, però cap dels dos va ser assenyalat.

La pitjor ratxa de l’era Viadero, amb només un de 12 punts

Amb l’arribada de Juan Camilo Becerra, el Lleida vol deixar enrere la sequera de cara a porta, ja que el conjunt blau no ha aconseguit marcar en els últims quatre partits: la derrota per 3-0 al camp de l’Europa per dir adeu al 2023 i els tres primers d’aquest 2024, el 0-1 davant de l’Hèrcules, el 0-0 davant de la Nucia i l’1-0 contra el Terrassa.El poc encert de cara a porta ha portat que el conjunt lleidatà sumi només un dels dotze últims punts, la qual cosa ja significa la pitjor dinàmica des de l’arribada d’Ángel Viadero a la banqueta, fa gairebé un any. Encara que en els seus dos primers partits a la banqueta –una derrota contra el València Mestalla (1-2) i un empat amb la Penya Esportiva– el càntabre va allargar una dinàmica de cinc partits sense guanyar (amb tres punts de 15 de possibles) que arrossegava dels últims partits de Seligrat, els anteriors pitjors números únicament amb el càntabre van ser entre febrer i març de l’any passat. Llavors l’equip va enllaçar tres partits sense guanyar, amb dos empats a zero (amb Manresa i Terrassa) i una dura derrota per 4-0 contra l’Atlètic Saguntí.A més, el Lleida iguala els quatre partits sense anotar que ja va encadenar la temporada passada, en els partits davant d’Olot, Deportivo Aragó, Alabès en Copa i Alzira, entre octubre i novembre i amb Pere Martí com a tècnic. Per trobar quatre partits sense marcar únicament en Lliga cal remuntar-se a desembre del 2019.

La plantilla encara no ha cobrat desembre i el club pagarà ben aviat

La plantilla del Lleida Esportiu té pendent de cobrament la nòmina corresponent al mes de desembre, segons van confirmar ahir a aquest diari fonts del club que, alhora, van afirmar que es tractava d’una situació puntual que es resoldria en els propers dies. Les mateixes fonts assenyalaven que el problema de liquiditat es devia que estava pendent de resoldre’s un tràmit burocràtic, relacionat amb una transferència feta al club blau pel president Luis Pereira. Van insistir que no hi havia cap preocupació entre jugadors, staff tècnic ni empleats per aquest retard, ja que fins ara han cobrat amb puntualitat.