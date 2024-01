Noa Priego, del CN Tàrrega, rècord català en 100 braça

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La lleidatana Noa Priego, del CN Tàrrega, es va erigir en una de les grans protagonistes en la victòria de Catalunya al Campionat d’Espanya infantil i júnior que es va disputar el cap de setmana passat a Palma. Priego, de categoria infantil, va fer quatre podis de les cinc proves que va disputar i en els 100 braça, carrera que va guanyar, va aconseguir establir un nou rècord de Catalunya amb 1:13.15.

La nadadora del CN Tàrrega va ser l’única lleidatana convocada amb la selecció catalana en la competició, tant en homes com en dones, i va respondre a les expectatives amb una gran actuació aconseguint millor marca personal (MMP) en totes les proves que va disputar. A més de la seua victòria en els 100 braça, va ser segona en els 50 braça amb un temps de 34.17. També va ser plata en el relleu de 4x100 estils (l’equip català va marcar un crono final de 4:22.84) i bronze en els 200 braça (2:39.52). L’única prova en la qual no va trepitjar el podi va ser la de 400 estils en la qual va quedar novena amb un temps de 5:23.42.“El meu estil preferit és la braça. Des de petita la gent em deia que se’m donava bé, però en general crec que em van bé tots els estils”, explica aquesta alumna de segon d’ESO de l’Escola Vedruna de Tàrrega, que ha arribat a nadar durant una competició en 50, 100 i 200 braça, 200 i 400 estils i 200, 400 i 800 lliuresCatalunya es va proclamar campiona d’Espanya infantil i júnior per Federacions Autonòmiques, el dotzè títol en aquesta competició que aconsegueix la selecció catalana. En les dotze edicions que s’ha disputat el campionat, Catalunya sempre ha aconseguit classificar-se a dalt de tot del podi.En la classificació conjunta per seleccions autonòmiques, Catalunya va sumar un total de 1.501 punts. En la classificació conjunta Júnior, primera amb 803 punts, i en la classificació conjunta Infantil, primera amb 698 punts.

Al Català d’Hivern ja va batre dos vegades el rècord de la prova

Fins ara, l’èxit més rellevant i històric de Noa Priego per al seu club havia estat el rècord de Catalunya de la seua edat, 13 anys, que va batre dos vegades el desembre passat a Barcelona en el marc del Campionat de Catalunya d’hivern júnior i infantil. Al final, va deixar el crono a 1:13:49 quan l’anterior marca estava a 1:14:70.No és estrany, doncs, que formi part del programa de tecnificació Futurnat, de la Federació Catalana, al CAR de Sant Cugat. Els seus referents són la també lleidatana Emma Carrasco i Jéssica Vall.