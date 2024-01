La Generalitat, “molt optimista” a renovar el contracte amb l'F1

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar ahir que hi ha negociacions amb l’empresa organitzadora de l’F1, per la qual cosa va desitjar “bones notícies” sobre la continuïtat del Circuit de Barcelona-Catalunya al calendari de la competició.

Així es va pronunciar Aragonès durant la sessió de control del Parlament en resposta al líder del PSC, Salvador Illa, que li va preguntar sobre si es preveu que hi hagi Gran Premi a Catalunya més enllà del 2026, després de l’anunci dimarts passat que Madrid organitzarà el GP d’Espanya des del 2026 fins al 2035. “El Govern i jo mateix estem implicats que el Gran Premi que se celebra a Montmeló continuï celebrant-se a partir del 2027. Estem en negociacions amb l’empresa organitzadora de l’F1 a nivell global”, va dir Aragonès. Va afirmar que els organitzadors fan una “molt bona valoració de com s’ha treballat en aquests anys” en què el Gran Premi d’Espanya s’ha celebrat al Circuit de Catalunya.Per la seua part, el conseller d’Empresa, Roger Torrent, es va mostrar “molt optimista” respecte a les negociacions que mantenen. “Estic convençut que hi haurà renovació del contracte. El 2026 hi haurà dos grans premis, a Barcelona i Madrid. L’F1 està còmoda amb nosaltres”, va assegurar Torrent a RAC1. Respecte a si la Generalitat pot igualar les xifres que pagarà Madrid a l’F1 va dir: “Sabem on som i on podem arribar.”D’altra banda, un 68% dels catalans està a favor que Barcelona i Catalunya acullin esdeveniments esportius com l’F1, mentre que un 6% hi està en desacord, i un 23% no opina, segons una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO).