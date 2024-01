Lleida renuncia a acollir la Copa de la Reina d'enguany

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida no serà la seu aquesta temporada de la Copa de la Reina d’hoquei patins com havia sol·licitat el Vila-sana a la Paeria, segons va confirmar ahir el mateix alcalde Fèlix Larrosa. “Estem disposats a facilitar al Vila-sana les instal·lacions municipals, però no tenim en el pressupost la inversió que la federació ens demana per al projecte de la Copa de la Reina d’hoquei patins femení”, va dir el paer en cap, que va afegir: “El Vila-sana és un equip del territori, crec que institucions com la Diputació o entitats d’abast territorial haurien de participar activament en el que sigui possible. Posem la ciutat a disposició perquè es pugui celebrar la competició i ajudarem el Vila-sana a acollir els equips i assumir part de la logística de l’organització, però no tenim els diners que es demanen per assumir les despeses.” Així mateix, Larrosa va dir que per a la posada en marxa del pla estratègic de l’esport “volem poder treballar amb certa previsió per planificar inversions quan els clubs de la ciutat tinguin la possibilitat de competir en lligues superiors o vulguin organitzar actes. Animo el Vila-sana perquè pugui celebrar la competició a Lleida”, va concloure.

Per la seua part, Ramon Porta, president del Vila-sana, va encaixar amb resignació la decisió de la Paeria, que no va voler entrar a valorar. “Havíem aconseguit implicar quatre administracions, Diputació, Generalitat i la subdelegació del Govern, que estaven d’acord a posar cada una 12.000 euros, i només faltava l’amfitrió, Lleida, que era el que, al cap i a la fi, es beneficiava econòmicament de portar la Copa de la Reina. No els ha interessat, és legítim, és casa seua, no se li ha de fer més voltes. Un altre any serà”, va assenyalar Porta. Així, tot apunta que la competició es podria celebrar a Vilafranca del Penedès.