Taules amb un Segona A

Un gol de Sergio Montero, en l’afegit, va permetre al Lleida acabar amb la seua sequera golejadora que es remuntava a quatre partits enrere, cinc amb el d’ahir, i empatar (1-1) amb l’Andorra, equip de la Segina A, en un amistós programat com a preparació d’ambdós equips davant dels transcendentals compromisos del cap de setmana: el Lleida, davant de l’Alzira (17.00 hores al Camp d’Esports) i els andorrans, en zona de descens, davant de l’Elx. El partit va ser avorrit, amb els jugadors sense trepitjar a fons l’accelerador, en una primera part anodina en la qual només es va lluir Satoca, en un mà a mà davant de Pablo Moreno (17’). En la represa, a mesura que anaven passant els minuts, el partit es va anar trencant i van arribar més ocasions de gol, però totes del costat visitant a excepció d’una bona rematada de Bakero (59’) que va aturar bé el porter andorrà. Els d’Eder Sarabia movien més i millor la pilota i van tenir el gol a prop amb rematades de Lobete, Scheidler i Bombardó, que van marxar fora per molt poc. I tant va avisar l’Andorra que va acabar arribant el gol. Centrada mesurada d’Iker Benito i imparable rematada d’Iván Gil (87’) al qual no va arribar Satoca. Però el Lleida va reaccionar i, ja en l’afegit, un enviament de Figueras a Chuli va permetre a aquest posar la pilota amb safata a Sergio Montero i aquest va afusellar el porter visitant amb un xut ajustat al pal. No hi va haver temps per a més i tot just treure del centre el col·legiat va decretar el final del matx. Cal destacar que, tot i la boira matinal, l’amistós es va disputar amb sol i amb temperatura gairebé primaveral i amb una més que acceptable entrada de públic, majoritàriament juvenil.