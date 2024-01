Europa, en escac

El Club Patí Vila-sana es va complicar i molt la presència als quarts de final de la Champions League després de perdre ahir a casa el segon partit de la fase de grups davant del Fraga (1-2), duel en què va començar manant però que va acabar perdent fruit del seu desencert en les faltes directes –en va errar fins a tres– i a l’encert de les fragatines en aquest aspecte. La derrota, segona després de caure a Lisboa davant del Benfica, obliga les de Lluís Rodero a guanyar els dos partits que els queden, davant de les lusitanes a casa i a la pista del Fraga.

El quadre de la Franja ja va avisar del seu potencial des de l’inici. María Sanjurjo va disparar alt quan s’havia quedat sola davant d’Anna Salvat, que va resultar clau en l’arrancada amb les seues parades. La jove meta internacional –a l’altra porteria hi havia la seua companya a la selecció espanyola, l’ex del Vila-sana Anna Ferrer– va estar providencial per aturar un tret d’Arxé al minut 8, un altre de Sanjurjo al 9 i, sobretot, una falta directa executada per la corunyesa al 10 per l’exclusió de Luchi Agudo. Després de l’error, la mateixa Sanjurjo es va redimir anotant un gol amb passada de Soto, però els col·legiats van anul·lar el gol a l’entendre que havia aixecat massa l’estic al rematar. Les de Lluís Rodero, encara en inferioritat numèrica, van estar a prop de marcar en una acció de Victòria Porta que Ferrer va salvar in extremis amb una estirada. Recuperada la jugadora exclosa, el Vila-sana va aconseguir avançar-se en una contra de Maria Porta, que havia entrat a pista feia poc. El gol va semblar donar més tranquil·litat a les lleidatanes, però un colossal error de Gimena Gómez en defensa va permetre a Sanjurjo robar una bola i forçar la directa al ser enderrocada per la mateixa argentina. El regal no el va desaprofitar Vinyet Flix, una altra ex del Vila-sana, i va restablir l’empat abans del descans. L’única nota positiva és que l’equip que dirigeix el lleidatà Jordi Capdevila ja acumulava vuit faltes, per només dos de les del Pla. Aquesta situació va permetre a les de Lluís Rodero gaudir als cinc minuts de la represa d’una altra de directa al cometre el seu rival la desena falta, però de nou la van malgastar, aquesta vegada Luchi Agudo.Malgrat l’error, les locals van tornar a prendre el control del partit, encara que sense excessiu perill davant de la meta d’Anna Ferrer, que va resoldre bé dos accions de Flor Felamini, la més incisiva ahir de les lleidatanes. Quan faltaven sis minuts per al final va arribar una jugada que podria haver canviat el signe del matx. Adriana Soto envia una bola al pal i en la lluita per aconseguir el rebuig enganxa amb l’estic Felamini, una acció que li va costar l’exclusió i la falta directa per al Vila-sana, la tercera de la tarda. Del possible 1-2 es podia passar al 2-1. Aquesta vegada l’encarregada d’executar-la va ser la mateixa jugadora argentina, però tampoc no va aconseguir batre Ferrer. Les de Lluís Rodero, una mica nervioses i imprecises, tampoc van treure profit dels dos minuts que van jugar amb una jugadora més. A un minut del final del partit, Soto va tornar a resultar decisiva forçant un penal de Dai Silva molt rigorós que va enfadar molt el tècnic i l’afició local. Aina Arxé va ser l’encarregada d’executar la pena màxima i Anna Salvat va aturar el llançament, però el rebuig li va caure a la jugadora del Fraga, que va tenir temps de controlar, pensar i disparar per batre la meta lleidatana per tot l’escaire. Va ser una gerra d’aigua freda quan faltaven únicament 58 segons per al terme del partit. El Vila-sana va buscar a la desesperada el gol que almenys li permetés sumar el primer punt en aquesta fase de grups, però tot just va poder crear perill una acció de Luchi Agudo en l’últim sospir, certificant-se així una derrota molt dolorosa que l’obliga a guanyar els dos partits que li queden per tenir opcions de ser a quarts de la Champions en la seua segona participació de la història.

Rodero: “Estem tocats, ens deixa en una situació molt complicada”

Lluís Rodero va reconèixer al final del partit que “estem tocats. Aquesta derrota ens deixa en una situació molt complicada, però encara tenim opcions. Hem d’anar a Fraga a guanyar i si ho aconseguim dependrem de nosaltres. Si volem ser a quarts hem de guanyar els dos partits, sinó serà un cop molt dur, però tocarà seguir i centrar-nos en altres objectius”, va apuntar. Sobre l’encontre va lamentar el poc encert. “L’equip ha fet una mala primera part, en què no hem estat nosaltres, i en la segona hem canviat la dinàmica, hem crescut i hem buscat més l’atac, tenint més ocasions. Al final hem comès un error en el penal que ens ha costat el partit. Si a això afegim les jugades a bola aturada que hem fallat i les ocasions que hem desaprofitat davant de porteria, aquest el resultat”, va assenyalar el tècnic.Per la seua part, el lleidatà Jordi Capdevila va dir que “venir a Vila-sana i aconseguir els tres punts davant d’aquest equipàs és per a nosaltres molt positiu”, però va avisar que “encara no hem aconseguit res”.