Cruel final a la ratxa de l'AEM

L’AEM va posar ahir fi de la manera més cruel possible a la seua ratxa invicta i sense encaixar de set partits i que va arribar fins al minut 90 del vuitè, però va acabar en el temps afegit de la visita ahir a Càceres (1-0), quan, després d’un matx en què cada córner acabava amb jugadores per terra i en el qual el conjunt local va protestar per dos accions que van poder ser penal, l’àrbitra va decidir assenyalar-lo en una acció molt més rigorosa que les anteriors. Va ser una disputa per la pilota entre Loba i Manoly, que va acabar amb les dos a terra després d’un cos a cos i amb la col·legiada assenyalant la pena màxima.

Santibáñez el va transformar enganyant Laura Martí, que portava més de mitja Lliga sense encaixar gol. Des del minut 57 de la jornada 8 que la de Guissona mantenia el forrellat a la seua porteria i ahir també va treballar amb dos magnífiques parades que van mantenir l’empat, fins que va arribar el penal que va sentenciar un AEM que ahir no va mostrar cap signe de poder emportar-se el triomf, però que tenia ben amarrat l’empat. Davant del gran nombre de baixes en atac, fins a quatre després de la recent d’Aithiara, el conjunt lleidatà va ser incapaç d’inquietar la meta local i va acabar marxant sense punts en la visita a un rival que suma tres punts vitals per la permanència. En canvi, el conjunt lleidatà baixa a la cinquena plaça, però té encara cinc punts de marge respecte a l’Alabès, el primer equip fora del play-off. En un duel en què els dos equips que se senten còmodes en les disputes, les pilotes llargues i els duels al centre del camp van ser una constant. La defensa de l’AEM es va adaptar a la perfecció a l’esmentat guió, al contrari que la línia atacant de les lleidatanes, en la qual ahir va entrar Vera Rico, en el seu debut com a titular amb l’equip.Ni la línia de mitgespuntes ni Evelyn, que ahir repetia com a davantera, no podien treure suc dels enviaments llargs del conjunt lleidatà quan recuperava la pilota. Així, el bagatge ofensiu de l’AEM abans del descans es va limitar a un tímid xut de Noe Fernández i un cop de cap de Palacios que va fer intervenir la meta Tati, però que estava anul·lat per fora de joc. L’ofensiva local també va ser mínima i la va monopolitzar Castañeda, amb dos rematades llunyanes en el tram final de part. El primer va rebotar a Meri Martorell i va sortir a sacada de banda, i el servei va propiciar un segon intent de la colombiana, que va sortir a prop del pal. El Cacereño, necessitat d’un triomf per allunyar-se de la cua, va posar una marxa més després del descans, però només va trobar porteria amb claredat amb rematades llunyanes. Martí va haver de tapar una tímida rematada de Riley des de la vora de l’àrea petita (50’), però va haver de treballar de veritat en una puntada d’Acedo des de la frontal que anava dirigida a l’escaire, però que va topar amb la magnífica intervenció de la meta (69’). La jugada va arribar després d’un córner local en què van reclamar fins en dos ocasions penal, pocs minuts després de demanar-ne un altre per una entrada de Loba sobre Manoly, encara que l’acció estava anul·lada perquè la pilota havia sortit prèviament. Les rematades de Palacios en córners i faltes eren l’única forma que trobava l’AEM per atacar, mentre que el Cacereño, al 87, va fregar una altra vegada l’1-0, en una rematada de Keefe que es va enverinar després de rebotar a Hitomi, però va tornar a trobar-se amb una gran mà a dalt de Laura Martí per salvar el gol, que no va poder evitar tres minuts després en el penal.A la desesperada per trobar una espurna en atac i abans de l’1-0, Rubén López va fer debutar la juvenil Abril Francés, que va ser convidada de pedra del gol local i la posterior reacció innòcua de l’AEM, que no va tenir temps ni va trobar manera de respondre a l’1-0.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va lamentar la derrota malgrat haver “estat al nostre nivell en defensa durant tot el partit”. L’entrenador va admetre que “Laura Martí ha hagut de fer dos grans parades, però era un partit d’empat a zero que un se’ns en va per un detall”. Sobre l’acció del penal, va reconèixer que “a mi no m’ho sembla, perquè Loba treu la pilota i després s’enganxen. Però amb la pressió de la gent i altres jugades anteriors te’l pot xiular. Ens el mengem perquè així és el futbol, però és una pena després de la gran feina defensiva”. Malgrat la derrota, l’entrenador va reivindicar que “la tònica era similar a la dels últims partits. Aquest equip continuarà sent solvent en defensa, però guanyar fora en la segona volta serà difícil”.

Tanmateix, López sí que va destacar que “ens ha faltat contundència ofensiva, perquè hem perdut duels a dalt i no hem pogut moure la bola”. A més, també ho va contextualitzar en el gran nombre de baixes a la parcel·la ofensiva que pateix l’equip: “Pot ser que al minut setanta fos necessari algun canvi, sobretot a les bandes, però la situació era així.”Per la seua part, Andrea Palacios també va fer una acèrrima defensa de l’equip: “Hem donat una bona imatge i això serà una petita caiguda que ens reforçarà per al tram final de temporada.” “Som un equip molt sòlid i em puc permetre dir que tenim la millor portera de la categoria, per la qual cosa estic convençuda que farem coses molt grans”, va concloure, optimista, la de Paiporta.