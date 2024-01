Sinner firma a Melbourne el seu primer Grand Slam

Jannik Sinner amb el trofeu que l’acredita com a guanyador de l’Open d’Austràlia. - EFE

L’italià Jannik Sinner va firmar una remuntada grandiosa a la final de l’Open d’Austràlia, la seua primera final d’un Grand Slam, i es va imposar al rus Daniïl Medvédev per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 i 6-3 en tres hores i 46 minuts de joc, segona vegada que el moscovita perd el títol a Melbourne després d’avançar-se per dos sets. Sinner, de 22 anys, que ja havia eliminat Novak Djokovic en semifinals, aconsegueix el seu primer gran. Amb aquesta victòria, Sinner es converteix en el primer tenista italià a aconseguir el títol a Melbourne i el tercer a aconseguir un títol slam masculí. S’uneix així als llegendaris Nicola Pietrangeli i Adriano Panatta, també guanyadors d’algun major, el mateix que Francesa Schiavone i Flavia Penetta en el circuit femení. Va ser la vuitena vegada que una final de Grand Slam va oferir una remuntada després d’un 0-2 inicial i Medvédev ha protagonitzat les dos últimes, després de perdre amb Rafael Nadal a l’Open d’Austràlia del 2022 per 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4 i 7-5. El rus és el primer tenista de la història que cau en dos finals d’Austràlia després de malgastar un avantatge de dos sets.