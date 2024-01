Victòria i colíders

detail.info.publicated ARNAU VILA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida es va retrobar amb la victòria, la primera del 2024, al vèncer ahir per 3-1 l’Alzira, en un xoc en què els d’Ángel Viadero van merèixer guanyar i ho van demostrar a tota hora amb un joc alegre i ofensiu. Amb aquest triomf el Lleida Esportiu se situa colíder, empatat a 39 punts a dalt de tot de la classificació amb l’Europa, primer per la diferència de gols després de guanyar al camp del Sant Andreu en l’afegit per 2-3.

El partit podria haver començat molt malament per als locals, ja que l’Alzira va tenir una ocasió molt clara. En el segon minut de partit, una pilota llarga a l’esquena dels tres centrals va trobar Busquets, que es va plantar sol davant d’Iñaki. El porter lleidatà va tapar bé obligant Busquets a escorar el seu xut. Afortunadament per al Lleida, el tir creuat va impactar al pal.Va ser només un avís, perquè el Lleida dominava la possessió i es va acomodar en camp contrari. Els engranatges blaus van començar a funcionar a partir de la mitja hora. Primer amb una sèrie de rebots dins de l’àrea visitant, que va acabar amb un xut de Ton Ripoll que va rebotar en un defensa i el rebuig li va caure a Bakero, que no s’esperava la pilota i va rematar fora. El premi va arribar al minut 32. El porter Cortés va treure en curt cap a Joaquín, Campins el va pressionar, va aconseguir robar la pilota i la va cedir a Montero, que va llançar un potent xut que va entrar per l’escaire firmant un dels gols de la temporada (1-0, 32’). El gol va alliberar els de Viadero, trencant a més amb una sequera de prop de 400 minuts sense marcar. La confirmació del bon moment de joc pel qual estaven passant els locals va arribar al minut 43. Bakero es va desmarcar i va rebre sol davant del porter una perfecta passada de Montero. El davanter, un dels fitxatges hivernals, es va estrenar així amb el Lleida al definir ras al costat del primer pal amb molta calma i anotar el seu primer gol com a jugador blau (2-0). Semblava que el futbol li tornava al Lleida tot el que li havia pres en les últimes jornades. Al minut 45, des de la cantonada, Òscar Rubio va guanyar la partida als centrals per rematar a prop del punt de penal i, amb suspens, la pilota va entrar a la porteria enganxada al pal (3-0). El partit es podria haver tornat més boig en aquest tram final de primera part quan Busquets va conduir una contra de quatre per a un. Quan de nou es plantava sol davant del porter, Quadri li va robar l’esfèric de forma magistral.El segon temps va baixar les pulsacions respecte al primer. El Lleida ja havia fet els deures i l’Alzira topava amb la defensa blava. Un d’aquests intents va tenir premi per als visitants que, quan faltaven 20 minuts, van marcar per mitjà d’una rematada de cap de Palacín (3-1). No obstant, al Lleida el gol no el va espantar i va continuar controlant el matx. Els canvis van refrescar l’equip local, que va tenir dos grans ocasions en els últims minuts. Primer Becerra al 73 podria haver tingut el debut somiat al tocar la seua primera pilota, però va estavellar el bon cop de cap al travesser. Al 81 Quadri va esquivar tres rivals i va deixar sol Mateo, que va veure com Cortés feia una gran parada. Era l’última oportunitat en un partit dominat de principi a fi pel Lleida, que jugarà el pròxim duel al camp del Saguntí amb la baixa sensible de Ton Ripoll, que va veure la cinquena groga al minut 90 de partit.

El liderat del grup, compartit per Lleida i Europa

Els dos van ser capaços de guanyar en una jornada de diumenge que va començar amb un quàdruple empat a 36 punts: Badalona Futur que va guanyar dissabte 2-1 el Saguntí, Hèrcules que va perdre 2-1 a Torrent i finalment Lleida i Europa que van fer els deures.

Homenatge als dakarians Eduard Pons i Jaume Betriu

El club va rendir un homenatge durant el descans als pilots lleidatans Eduard Pons i Jaume Betriu, que han estat finishers en la seua primera participació conjunta al Dakar. Betriu, amb moto, ja comptava amb dos participacions anteriors que també va concloure.

El pròxim partit, el diumenge dia 4 a Sagunt

Els de Viadero buscaran seguir a dalt de la taula diumenge vinent, dia 4, a les 12.00 davant del Saguntí. Els valencians ocupen zona de descens i reben un Lleida Esportiu que no l’ha guanyat des que competeix amb aquest nom.