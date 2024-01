Núria Tilló i Ricard Pastó guanyen la Cursa Sant Blai

La vuitenaCursa Agro-Llobera Sant Blai va reunir 650 atletes al Palau d’Anglesola, en una jornada en la qual tant els guanyadors masculins com les femenines de les dos distàncies, 5 i 10 quilòmetres, van ser del mateix club, l’AA Xafatolls. La prova va estrenar recorregut homologat per la Federació Catalana d’Atletisme i va retre homenatge a les atletes locals Mar Serrano i Maria March.

Per setè any consecutiu, el triomf en la prova masculina dels 10 quilòmetres va ser per a l’atleta local Ricard Pastó, del Xafatolls, que va fer un temps de 30:56. Segon va ser Pere Bifet, del Club Triatló Prosan, amb 33:09, sent la tercera posició per a Manel Mola, del club Sal y Frutas, amb un crono de 34:11.La prova femenina la va guanyar Núria Tilló, del Xafatolls, amb 36:52, i la van acompanyar en el podi Eva Ribalta (Independent), amb 39:56, i Susagna Rodríguez, del JAB Berga, amb 40:44.En la prova dels 5 quilòmetres, el triomf en dones va ser per a Sònia Sans, del Xafatolls (18:50), seguida de Laia Gil, independent (19:25), i Laia Nadal, del Xafatolls (20:04). La prova masculina va ser per a Roger Estradé, del Xafatolls (15:13), seguit de Javier Castells, del Finques Prats Runners (15:39), i Josep Cuenta, de l’Institut La Serra (16:20).