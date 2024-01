Ricky Rubio s'incorpora als entrenaments del Barça

Ricky Rubio s’entrenarà amb el Barça i com a part de la recta final de la seua recuperació per posar-se a punt per a un possible retorn a les pistes lluny de l’NBA, després d’anunciar que deixava de jugar a bàsquet per un problema de salut mental. El del Masnou va assegurar en un comunicat que es veu “amb ganes i forces” per entrenar-se de nou i va demanar al Barça, el seu exequip abans de fer el salt a l’NBA, poder fer-ho amb la dinàmica del primer equip, del qual va ser jugador entre 2009 i 2011 i amb qui va guanyar l’Eurolliga de París 2010, la segona i última de l’entitat. “Molt bon dia a tothom. Volia comunicar-vos des d’aquestes línies que ha arribat el moment d’entrar en la fase final de la meua recuperació. Fa unes setmanes que hi dono voltes i, després de molt de temps treballant ment i cos, em veig amb ganes i forces de veure com reacciono amb una pilota a les mans”, va escriure.

De moment, aquesta pilota l’agafarà únicament en els entrenaments, a les ordres d’un Roger Grimau que va ser el seu company i capità en la seua etapa blaugrana. Avui ja participarà en l’entrenament previ al duel contra la Virtus. “El meu següent pas ha estat demanar al FC Barcelona si podria, sense cap compromís i sense interrompre els seus plans de temporada, entrenar-me amb ells. Vull agrair per avançat la seua ajuda i comprensió amb la meua situació. Finalment, volia donar les gràcies a totes les persones que m’han mostrat respecte i suport durant tot aquest procés, així com agrair també el respecte a la meua privacitat en aquest camí”, va aportar Ricky.