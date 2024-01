Téllez: “L'equip competeix per sobre de les seues possibilitats”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En els seus més de 30 anys de professió a les banquetes, Fabián Téllez “mai” havia viscut una situació tan convulsa com la que està patint al Cadí la Seu, “ni a nivell de lesions ni d’entrades i sortides de jugadores”, apunta. I és que per ara ja han vestit la samarreta alturgellenca setze jugadores, amb quatre canvis, de moment, ja que el club busca des de fa setmanes una interior per suplir Montse Brotons, que només ha pogut disputar el partit inaugural i que té difícil reaparèixer.

De la plantilla que va començar la Lliga a l’octubre han caigut per ara tres integrants, Cameron Swartz i Sara Rún Hinriksdóttir, que encara no han trobat equip, i Carmen Grande, que va fitxar pel Jairis a la recerca de més protagonisme, tot i que podrien ser quatre si es confirma que Maggie Bair, que va viatjar als Estats Units fa una setmana per temes personals, no torna. En conseqüència, s’han incorporat quatre reforços, Leigha Brown, Amber Melgoza, Claudia Contell i Claudia Guri, a l’espera que pugui arribar una altra pivot per poder apuntalar el joc interior. I sense oblidar que dos de les principals puntals, Júlia Soler i Brown, han estat lesionades dos i un mes, respectivament, al marge de Brotons.Malgrat tots aquests esculls, l’equip va assolir els vuitens de final de la Eurocup i es manté fora del descens. “Sempre he dit que aquest equip competeix per sobre del que, per a mi, és la realitat. Les jugadores han estat capaces de competir fent només un entrenament. Vam jugar i vam guanyar el Perfumerías Avenida amb una sola sessió, i això és molt complicat sent un equip tan jove. Per això dic que competeix per sobre de les seues possibilitats”, assegura Téllez, que lamenta no haver pogut treballar amb calma amb la plantilla. “Per a nosaltres gairebé cada dia ha estat una pretemporada, perquè si no era una lesió, era la marxa d’una jugadora o l’arribada d’una altra o de dos. Cada vegada que hi ha una incorporació suposa començar de zero, perquè no sap com defensem, com ataquem. No he tingut temps de fer créixer l’equip”, va assenyalar el tècnic barceloní, que ara veu l’equip “molt bé” per afrontar el tram decisiu.