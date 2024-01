“Ho teníem tot llest per acollir el Mundial al març”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“S’ha perdut una oportunitat brutal de tornar a tenir el Mundial a Bellpuig.” Així es pronunciava ahir el president del Moto Club Segre, un Lluís Capdevila tocat per la decisió presa pel Govern de la Generalitat de renunciar a la prova mundialista malgrat haver-se compromès oficialment amb el promotor del campionat, que ja havia reservat el 23 i 24 de març per a la cita, la segona del certamen i la primera a Europa.“No s’ho esperava ningú”, reconeix Capdevila, que afegeix: “Al club teníem ja la il·lusió de poder recuperar el Mundial. Inicialment era per un any, però tots estàvem segurs que seria un èxit total i absolut i que es donaria continuïtat, que no només seria per un any puntual.”

També va apuntar que el circuit estava preparat per acollir la prova malgrat el curt marge de maniobra que tenien, atès que inicialment la prova havia de disputar-se al setembre, però al coincidir amb les festes de Bellpuig es va traslladar al març. “Basant-nos en la carta de compromís que la Generalitat va enviar al promotor vam veure que la cosa anava seriosament i que la cursa es faria, per això vam demanar a l’empresa organitzadora que com més aviat millor, i malgrat que el contracte encara no estava firmat, ens enviés gent perquè revisessin el circuit i ens avancessin els treballs que s’havien de fer per tenir marge de maniobra, així com a la FIM per homologar el traçat, ja que la vigència havia caducat”, explica.Capdevila també va revelar que la renúncia definitiva es va comunicar el 10 de gener durant una reunió virtual amb el promotor en la qual Anna Caula (secretària general d’Esports) anuncia que no es farà la prova “adduint problemes legals que no vaig entendre i que crec que van ser una excusa”, comenta. “L’únic que ens consola és la confiança que va dipositar el promotor en el Moto Club Segre per esperar fins a l’últim moment, perquè sabia de la nostra capacitat per tirar endavant el Mundial i l’hi agraeixo. Igual que va ser una gerra d’aigua freda per a nosaltres la renúncia, també ho va ser per a ell, perquè tampoc no s’ho esperava”, va afegir. En aquest sentit, el president del Moto Club Segre va valorar que “un gran premi no ve així per art de màgia, l’empresa organitzadora ha de confiar molt en el club i això s’havia aconseguit malgrat com es va acabar el Mundial a Bellpuig el 2010, que va ser molt trist, havent de renunciar i pagant una indemnització”.Quant al futur, Capdevila es va mostrar molt pessimista. “Ho veig molt més complicat per dos coses: una, la mala imatge que s’ha donat renunciant després d’haver-te compromès, i una altra, que Espanya té ara dos proves al calendari, una a Madrid i una altra a Galícia, d’on és el vigent campió del món, i no crec que n’hi hagi una tercera. Es complica tot molt”, va asseverar.