Marc Gasol anuncia la seua retirada

El pivot internacional català Marc Gasol ha anunciat aquest dimecres la seua retirada del bàsquet professional, després d’"un procés llarg i dur", amb el desig de centrar-se en la presidència del Bàsquet Girona i poder dedicar més temps a la seua família.

Amb 39 anys acabats de complir i després de 20 temporades en actiu, el jugador català, guanyador d’un anell de l’NBA i doble campió mundial amb Espanya, ha comunicat la seua decisió en una roda de premsa al Cinema Texas de Barcelona, on han assistit nombrosos mitjans de comunicació i un reduït grup de convidats i familiars.

L’esdeveniment ha començat amb la projecció d’un vídeo en el qual Gasol va fer un repàs de la seua trajectòria i ha finalitzat amb un missatge clar: la voluntat de tornar-li al bàsquet tot el que li ha donat a través del Bàsquet Girona.

"L’instint d’un jugador és anar en contra del que la gent pensa. La meua part més objectiva el tenia decidit, però una part em deia que encara podia. Ha estat un procés llarg i dur", ha admès el pivot, que ha reconegut que ha rebut "propostes maques" per continuar jugant, encara que ha prioritzat "invertir en la família".

En un acte informal conduït per Manel Vidal i Magí Garcia, els guionistes del vídeo de comiat, i el copresentador del podcast de l’NBA 'Can’t Play Kanter', Marc Molina, Marc Gasol ha estat acompanyat dels seus pares, Agustí i Marisa, el seu germà Adrià, la seua esposa Cristina Blesa i els seus fills. També hi ha estat present el seu excompany Juan Carlos Navarro.

Gasol ha afirmat que "si hagués continuat jugant hauria estat per les raons equivocades" i que aquest és "el moment correcte" de deixar-lo. "Estem en procés d’agafar volum", ha fet broma, abans de subratllar: "És el moment de fer un pas al costat, de veure i disfrutar, i transmetre tot el que m’ha donat el bàsquet".

"No canviaria ni un segon del que ha passat en aquests 20 anys, els errors tampoc. No em queda cap espina clavada. Em sento molt afortunat", ha afirmat Gasol, que al ser preguntat pel millor moment de la seua carrera ha respost que "les experiències viscudes tenen més valor que qualsevol trofeu".

El ja exjugador ha destacat l’ascens a la Lliga Endesa amb el Bàsquet Girona com "un moment de molta felicitat" per tota la "feina", "la quantitat d’estrès" i la "combinació de tasques" que va afrontar. Així mateix, ha explicat que va ser al novembre quan es va asseure amb el seu equip per treballar a l’anunci de la retirada.

"Arriba una edat en la qual els dolors són diaris i costa afrontar la preparació del partit i els entrenaments. Entens que estàs arribant al final. L’any passat em va costar acabar la temporada, vaig arribar físicament al meu límit i afrontava cada partit intentant assaborir-lo", ha revelat.

Marc Gasol ha admès que no sap quan li retiraran la samarreta en els Memphis Grizzlies, però intentarà que coincideixi amb les vacances escolars dels seus fills i que és una cosa que li "fa il·lusió".

Al triar un quintet format per excompanys, ha optat per Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Fernando San Emeterio i Pau Gasol, entre els espanyols, i per Mike Conley, Tony Allen, Kawhi Leaonard i Zach Randolph, entre els jugadors de l’NBA.

Després d’iniciar la carrera professional al Barça (2003-2006) i guanyar l’ACB 2003-2004 amb un rol secundari, Gasol va acabar d'explotar com a jugador a l’extint Akasvayu Girona (2006-2008), on va conquerir l’Eurocopa FIBA (2006-2007), va ser nomenat MVP de l’ACB (2007-2008) i va forjar un vincle sentimental amb la ciutat que es va mantenir durant les tretze temporades que va jugar a l’NBA.

El pivot va marcar una època a Memphis Grizzlies (2008-2019), amb els quals es va convertir en el primer europeu premiat com el millor defensor de l’any a l’NBA (2013) i va ser tres vegades All Star (2012, 2015 i 2017), abans de jugar a Toronto Raptors (2019-2020), amb els quals va guanyar l’anell en 2019, i Los Angeles Lakers (2020-2021).

Marc Gasol també va ser una peça clau en l’etapa més exitosa en la història de la selecció espanyola (2006-2021), amb la qual va tocar metall en nou dels onze tornejos que va disputar, i entre els quals destaquen dos títols mundials (2006 i 2019), dos títols europeus (2009 i 2011) i dos medalles de plata olímpiques (2008 i 2012).

Retirat de l’NBA i de la selecció, el pivot català va anunciar el novembre de 2021 el seu fitxatge pel Bàsquet Girona, el club que va fundar i presideix des de 2014. Compaginant les funcions de jugador i president, va liderar l’equip fins l’ascens a la Lliga Endesa aquella mateixa temporada 2021-2022 i va contribuir a aconseguir la permanència en la màxima categoria del bàsquet espanyol la temporada següent.

No obstant, Gasol va comunicar el mes d’agost passat que no començaria la nova campanya amb l’equip i va posposar la decisió sobre la seua retirada, que finalment ha anunciat aquest dimecres.