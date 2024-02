El Cadí s'enfronta al Girona per quarta vegada en un mes

El Cadí la Seu visita avui l’Spar Girona a Fontajau (20.30/Esport3), en partit de la jornada 20 de la Lliga Femenina, previ a l’aturada de la competició pels compromisos de seleccions. És la quarta vegada que ambdós equips s’enfronten l’últim mes i en les tres anteriors es va imposar l’equip gironí. El 29 de desembre, el Girona va guanyar al Palau d’Esports 59-72 i al gener es van enfrontar en l’eliminatòria de vuitens de final de la EuroCup Women. A la Seu el Cadí va perdre 52-68 i a Girona, 68-39. En pretemporada també van jugar i a la final de la Lliga Catalana va guanyar el Cadí 77-76. És, per tant, el cinquè matx de la temporada entre ambdós.

Fabián Téllez confia que avui l’equip sigui més competitiu, després d’haver recuperat alguna jugadora i després de dos setmanes seguides sense duel intersetmanal. “Va ser una llàstima l’eliminatòria europea”, explica el tècnic. “Veníem de fer una gran competició i aquest encreuament no el vam poder afrontar en les millors condicions, minvats per les baixes”. Entre lesions i entrades i sortides, no ha estat fàcil per a l’equip afrontar les dos competicions. Setze jugadores han passat fins ara per l’equip.“Ara tinc totes les jugadores disponibles, encara que Júlia Soler i Brown porten pocs dies entrenant-se i Claudia Guri s’ha incorporat fa poc”, afegeix Téllez. “Espero que siguem més competitives i que el partit ens serveixi de cara als dos mesos de competició que queden. A nivell anímic i físic estem bé”, va explicar.Roberto Íñiguez, tècnic del Girona, va dir que “no serà un partit semblant a l’últim que vam jugar. El Cadí és un altre equip amb la tornada de jugadores com Brown o Soler. Nosaltres mantenim el respecte que els tenim. Pot semblar una estupidesa, però crec que és molt complicat guanyar tantes vegades seguides un mateix rival”.