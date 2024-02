Un Lleida Esportiu apagat i sense creació de perill cau per la mínima contra el Saguntí

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Esportiu va caure ahir derrotat a Sagunt per 1-0 en un partit en què els blaus van ser sotmesos al plantejament i guió locals i no van ser capaços de crear ocasions perilloses per neutralitzar el matiner gol del Saguntí, que va desmuntar els plans lleidatans i els va fer fora del coliderat.

Després de perdre un matx en el qual només va estar reconeixible en els últims minuts, quan van entrar les presses i els locals només pensaven a aguantar l’avantatge, el Lleida deixa com a líder en solitari l’Europa, que va empatar a casa davant de l’Andratx (2-2), i treu un punt els seus tres immediats perseguidors. El Lleida segueix segon, ara empatat amb el Badalona Futur i l’Hèrcules a 39 punts, després de les respectives victòries davant de Manresa (1-2) i Sant Andreu (3-1).

Els blaus, que tenien les dos importants baixes de Chuli, amb molèsties, i Ton Ripoll, que complia cicle de targetes, van oferir una primera presa de contacte positiva, amb una arribada de Montero als dos minuts amb un xut tímid des de fora de l’àrea. Però va ser tot un miratge de la realitat que va oferir el partit, ja que als cinc minuts el Saguntí va forçar un servei de banda que seria definitiu.

Els seus homes d’altura van pujar conscients del perill que podien generar i aquell minicórner va ser rematat sense gaire força per Carlos David, que va acabar estavellant la pilota al pal.

El rebuig va anar teledirigit al cap del davanter Guille Andrés, que només va haver d’empènyer-la davant la descol·locació d’Iñaki per la jugada prèvia (1-0).A partir del gol, el Saguntí va endurir molt el joc, negant qualsevol circulació rasa del Lleida.

De fet, no tan sols van ser inofensius els de Viadero al primer temps sinó que el Saguntí hauria pogut arribar amb tres gols a favor al descans, després que Jean Paul, debutant amb el Saguntí, malbaratés dos accions. Primer, en el minut 15, quan va finalitzar un contraatac amb un tret des de fora de l’àrea que va fregar el pal.

La segona va ser encara més clara, ja que es va plantar sol davant d’Iñaki però va decidir lluir-se amb una vaselina que li va sortir malament i va permetre que el porter blau bloqués la pilota.

La segona part va començar amb canvis per al Lleida: Agüero va entrar per Musa i Viadero no parava de donar ordres als carrilers Cortijo i Rubio, que ahir suplia Ripoll per la dreta.

El Saguntí, abans de l’escomesa final del Lleida, va tenir el segon gol a les botes de Fermín al 80 però va estavellar el mà a mà a les cames d’Iñaki, que ja es veia superat. El Lleida només va posar la por al cos dels valencians en els quatre minuts de temps afegit, quan va tancar els locals a la seua àrea i va bombardejar amb pilotes a l’olla que van ser estèrils.

En una de les múltiples segones jugades que va aconseguir el Lleida amb els seus enviaments, Becerra hauria pogut empatar però la volea a la frontal de l’àrea se’n va anar als núvols, com les esperances blaves de sumar a Sagunt, terra sempre maleïda per al conjunt lleidatà.

Ángel Viadero: “no podem encaixar aquest tipus de gols”

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, va lamentar que la mala arrancada els va complicar el matx. “El gol del Saguntí ens ha fet anar tot el partit a contracorrent i a partir d’allà ja s’ha complicat tot”, va apuntar el tècnic, que va afegir que “aquest tipus de gols no els podem encaixar. Sabíem que ells eren forts a pilota aturada i podien treure petroli de jugades així. Estàvem avisats i ens han marcat igual”, va sentenciar Viadero, amb evident cara de frustració.

El càntabre també va destacar que “veníem amb la intenció de controlar el partit o portar-lo al nostre terreny, i això ens ha costat molt i més anant per sota durant tot el partit”. Finalment, va parlar sobre la taula classificatòria: “No és gens nou per a nosaltres, sabíem que això seria molt ajustat i així està sent. En això consisteix aquesta Lliga, a ser forts a casa, que ho estem sent, però potser una mica més solvents fora de casa i això ens està costant una miqueta més”, va concloure.Per la seua part, Neyder Lozano també va posar èmfasi en el gol inicial. “Ens ha perjudicat molt que ells es vegin amb avantatge durant tot el partit, ens cal un pas endavant fora”, va declarar. Finalment, Òscar Rubio va afirmar que “no hem fet un mal partit però el seu gol ens ha condicionat”.

El Lleida no ha guanyat ni marcat a Sagunt

El Lleida Esportiu segueix sense trencar el malefici a casa de l’Atlètic Saguntí, on encara no ha aconseguit ni marcar ni puntuar. L’equip blau ha visitat quatre vegades el conjunt valencià i cap no ha estat amb resultat positiu. A banda del partit d’ahir, els xocs de la temporada 2016/17 i de la 2017/18 també van acabar per 1-0. El resultat més voluminós va arribar l’any passat, amb un contundent 4-0 ja amb Ángel Viadero a la banqueta, en la que suposa, fins a la data, la derrota més voluminosa del càntabre com a tècnic blau.

Els blaus, negats sobre gespa artificial

El Lleida ha vist com la majoria de punts se li escapaven sobre gespa artificial, on han sumat només cinc punts de 24 possibles, després de vuit partits a l’esmentada superfície. La derrota d’ahir se suma a les de Manresa, Formentera, Europa i Terrassa, que suposen cinc de les sis, que té el Lleida en tot el curs. El conjunt lleidatà tan sols ha aconseguit un triomf sobre gespa artificial, davant de la Penya Independent (0-1), mentre que els dos encontres restants, davant de Badalona Futur i Sant Andreu, van acabar en empat (1-1).

Gest en el Dia Mundial contra el Càncer

Abans de l’inici del partit, tots els jugadors del Lleida Esportiu van sortir dels vestidors lluint un braçalet de color verd, unint-se al gest de reinvindicación en el Dia Mundial contra el Càncer, que se celebrava ahir. El Lleida ja és un habitual a donar visibilitat a causes humanitàries, ja que ha organitzat diferents iniciatives de recollida d’aliments al Camp d’Esports, i també es va unir als actes de commemoració del Dia contra el Càncer de Mama, celebrat el 19 de novembre, durant l’enfrontament entre el Lleida i el València Mestalla.