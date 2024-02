Mor amb 18 anys David Pérez Bruque, promesa de l’atletisme català

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’atleta David Pérez Bruque, habitual competidor en proves de velocitat com els 400 metres tanques, ha mort aquest dilluns amb 18 anys, segons va informar el Club Atlètic Manresa en la seua pàgina web. "Amb molta tristesa la família del Club Atlètic Manresa volem comunicar-nos que avui la llum del David s’ha apagat. Sabem la sort que hem tingut de poder compartir tants moments amb ell", va destacar l’entitat manresana en el seu comunicat de premsa.

"Com a bon velocista, se n’ha anat ràpid, discret i silenciosament. Gràcies per tot, gràcies per tant!", va afegir l’Atlètic Manresa. Des del seu compte a la xarxa social X (antic Twitter), la Federació Catalana d'Atletisme (FCA) també va mostrar les seues condolences per "la xocant notícia de la mort" del jove corredor de tanques.

"David ens ha deixat a l’edat de 18 anys. Que la terra et sigui lleu, amic", va concloure el missatge de la FCA, al qual després es va unir un altre de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). "El nostre més sincer condol a la seua família, amics i a tot l’atletisme català", va indicar la RFEA. "Fa alguna cosa més d’un any, David Pérez Bruque estava a l’Europeu sub-18 de Jerusalem defensant els colors d’Espanya. Avui, amb tot el nostre dolor, lamentem la seua mort", va agregar la RFEA en el seu missatge de condolença.