Plata per a Laia Sellés en els relleus de la Copa del Món

La lleidatana Laia Sellés va completar la seua segona Copa del Món amb una altra medalla, aquesta vegada de plata, al ser segona juntament amb el gironí Biel Pujol en els relleus mixtos, que s’uneix a l’or que es va penjar dissabte en la prova esprint.

Amb els relleus mixtos llestos per fer el seu debut als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, ahir va ser la primera inclusió d’aquest emocionant format al circuit de la Copa Mundial juvenil. I no hi havia millor lloc per a la tan esperada estrena que la seu que acollirà els Jocs Olímpics d’Hivern d’aquí a dos anys: Bormio. Vuit equips es van alinear per a la final A, un per país (van unificar les categories U18 i U20), amb algunes de les estrelles més grans de la temporada a la línia de sortida, entre les quals Laia Sellés (sub-18) i Biel Pujol (sub-20), tots dos guanyadors de la carrera a l’esprint de dissabte.França va deixar clar que seria difícil de batre quan va seleccionar el seu equip per a la final A: Louise Trincaz i Jules Ribaud, ambdós sub-20 i múltiples vegades al podi tant en el circuit de la Copa del Món juvenil com a l’Europeu del mes passat. Molt aviat va quedar clar que la victòria se la disputarien França i Espanya, relegant Itàlia, Andorra, Suïssa i la República Txeca a lluitar per l’últim esglaó del podi.Al davant, una altra actuació impressionant de Laia Sellés que, amb transicions suaus i increïblement ràpides, es va posar al capdavant, però només amb uns metres d’avantatge sobre la gal·la Louise Trincaz. El relleu masculí va resultar decisiu, i Jules Ribaud va aconseguir deixar enrere Biel Pujol en l’última ascensió per creuar la meta en primer lloc, donant a França la seua primera victòria en un relleu mixt a la Copa del Món juvenil.

Pujol va aconseguir mantenir la segona plaça malgrat el gran esforç de l’italià Hermann Debertolis, que va delectar el públic local amb la seua medalla de bronze. L’andorrà Àlex Palmitjavilla va mantenir la quarta plaça per al Team Andorra, mentre que el suís Lucas Pasquier va travessar la meta cinquè.La pròxima cita de la Copa del Món de la categoria juvenil tindrà lloc a mitjans de març, del 13 al 17, a Alemanya.