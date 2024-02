La víctima ratifica la violació de Dani Alves

La jove que acusa l’exjugador del Barça Dani Alves d’haver-la violat en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona la nit del 30 de desembre del 2022 va ratificar la seua versió en el judici que ahir va començar a l’Audiència de Barcelona contra el futbolista, en una declaració de més d’una hora, a porta tancada i entre extremes mesures de protecció. Segons fonts jurídiques, la víctima va mantenir el relat que ha sostingut al llarg de la instrucció de la causa: que Alves la va agredir sexualment, amb violència i una actitud despectiva, cas pel qual la Fiscalia li demana nou anys de presó i dotze l’acusació particular.

La jove va declarar durant prop d’hora i quart, al costat del banc on s’asseu Alves, però protegida per una mampara per impedir la confrontació visual amb ell i acompanyada d’agents dels Mossos d’Esquadra. La declaració es va portar a terme sense públic, a porta tancada, amb la veu distorsionada i la imatge pixelada, per impedir que es pugui divulgar la seua identitat en cas d’una filtració de l’enregistrament del judici.La versió de la víctima, que segons les fonts va mantenir la compostura durant l’interrogatori malgrat que en ocasions no va poder evitar els sanglots, va ser corroborada per les dos joves que l’acompanyaven aquella nit, que van declarar també entre llàgrimes. Les testimonis, una amiga i una cosina de la víctima, van detallar que, ja des de les presentacions, Alves les va grapejar amb actitud “bavosa” fins a fer-les sentir “incòmodes”, encara que no es van imaginar que allò pogués derivar en una violació. “Quan li vaig fer dos petons per saludar-lo va tenir una actitud bavosa, em vaig sentir tensa. Em va posar la mà a l’esquena i va baixar, gairebé em toca el cul”, va dir l’amiga. “Dani em va posar la mà a la zona íntima”, va afegir la prima. Ambdós van assenyalar que van veure que el futbolista entrava per la porta que donava al lavabo –desconeixien que ho era–, que la seua amiga ho feia instants després i que al quart d’hora va sortir Alves i, dos minuts més tard, la víctima, amb “mala cara” i apressant les acompanyants a marxar a casa. “Em va dir que necessitava anar-se’n. Va dir que li havia fet molt mal, que s’havia corregut dins”, va explicar la cosina. Segons les amigues, la jove plorava “desconsolada” i explicava que el futbolista li havia fet “molt mal”, però inicialment es resistia a denunciar-ho mentre repetia: “Només vull anar-me’n a casa, no em creuran.” La mateixa víctima va explicar en la seua declaració d’ahir que Alves va ejacular en el seu interior (com confirmen les restes biològiques) i que al principi es va resistir a denunciar-ho. “Pensava que no em creurien”, va dir segons fonts judicials.

La defensa d’Alves, que demana la seua absolució perquè nega la violació encara que planteja embriaguesa i reparació del dany com a atenuants, va tractar sense èxit d’impedir que s’iniciés la vista, al plantejar que s’havien vulnerat els drets de l’acusat pel “judici paral·lel” a què s’ha vist sotmès i perquè la policia el va investigar “a la seua esquena” durant setmanes. Unes al·legacions que el tribunal va rebutjar, després de descartar qualsevol “anomalia” en el dret de defensa del processat, encara que sí que va accedir a la petició de la seua advocada, Inés Guardiola, que declari al final del judici, una vegada ho facin testimonis i pèrits i conegui tots els elements de prova en contra seu. L’advocada d’Alves va dirigir l’interrogatori a desacreditar el testimoni de les dos amigues, a qui va preguntar si l’acusat i la jove van estar ballant “molt junts” abans d’entrar al lavabo, si se somreien i si la seua actitud era de coqueteig, qüestions que va plantejar sense cap oposició per part del tribunal i que les testimonis van respondre amb evasives. El porter de la discoteca va testificar que la víctima li va dir que havia tingut un problema “amb algú important” i va detallar que Alves, al sortir del recinte, va passar a molt poca distància de la víctima i les seues dos amigues sense saludar-les. El judici prossegueix avui amb la declaració d’una vintena de testimonis, entre ells l’esposa del futbolista.

