Espanya brilla amb una plata en el tècnic per equips

Espanya segueix instal·lada en l’elit mundial de la natació artística com ho va demostrar ahir amb la seua plata en l’exercici tècnic, el més prestigiós del programa, en una competició en la qual la Xina va demostrar la seua qualitat i el Japó va completar el podi. Les espanyoles, que van ser campiones del món l’estiu passat a Fukuoka, van sumar la quarta medalla per a la delegació espanyola, després de la plata de María de Valdés (10 k aigües obertes) i els bronzes en trampolí 3 metres sincronitzat (Abadía-García Boissier) i en el duo tècnic (Alisa Ozhogina-Iris Tió). La Xina ha tornat en gran i va trencar els registres de punts atansant-se als 300 (299,8712), un equip dirigit per la catalana Anna Tarrés. El duel per a la plata va ser molt emocionant. Les espanyoles van sumar 275,8925 punts i van superar per molt poc (275,8787) el Japó, en una competició molt equilibrada en què es va comprovar el retorn de les nord-americanes (266,9333), dirigides per la també catalana Andrea Fuentes. D’altra banda, la selecció espanyola femenina de waterpolo va guanyar Grècia (16-8) i pràcticament va segellar la classificació per a quarts.