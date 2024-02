Onze podis per al Gimnàstic Lleida a Hostalets

El Club Gimnàstic Lleida va aconseguir un total d’onze medalles en el torneig Vila d’Hostalets, que es va celebrar el cap de setmana passat a la localitat d’Hostalets de Balenyà (Girona). En la Via Olímpica 1 va ser plata l’equip format per Jana Sans, Ares Rius, Noa Ojeda i Marta Muñoz. Rius, a més, va ser bronze en poltre. En VO3 Aran Aznar va ser bronze en la classificació general. En VO4 Salma Guerrero va ser plata en barra. En VO7 Marta Lara va ser or en barra d’equilibri, plata en paral·lels, bronze en poltre i terra i plata en la classificació general.

També en VO7 Clàudia Ferrando va ser plata en terra i bronze en paral·lels i en la classificació general.En total van participar 13 gimnastes del club lleidatà, que ja prepara les fases de Copa Catalana.