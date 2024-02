El Lleida edita un àlbum de cromos amb detalls històrics

Els abonats i seguidors del Lleida Esportiu ja tenen al seu abast un record inoblidable de la temporada 2023-2024. El club va presentar ahir l’àlbum de cromos de l’actual temporada que, a més de mostrar jugadors, tècnics i treballadors de l’entitat, dona espai a tots els equips que formen la base i també ofereix picades d’ullet històriques, com jugadors de llegenda de la història de la UE Lleida, la plantilla de l’última temporada a Primera divisió, la 1993-94, juntament amb equipacions històriques i nombrosos detalls, com els principals trofeus que ha guanyat l’entitat al llarg de la seua història o les principals penyes de seguidors. L’àlbum forma part de la commemoració dels 30 anys d’aquesta última presència a la màxima categoria del futbol estatal.

Vicente Javaloyes, director general del Lleida, va ser l’encarregat de donar a conèixer aquest producte que, de sortida, compta amb una tirada inicial de 200 àlbums. En total hi ha 345 cromos. L’àlbum es pot comprar a les oficines del club a un preu de 3 euros i els cromos es poden adquirir en sobres que en contenen cinc cada un, a un preu d’un euro.D’altra banda, el club va presentar també ahir un acord de patrocini amb la clínica de salut i estètica dental Pedrol Mairal. Aquest centre s’incorpora com a patrocinador i ofereix un 5 per cent de descompte en els diferents tractaments odontològics per als abonats del club. Carlos Pedrol, com a responsable d’aquest centre que fa 42 anys que funciona a Lleida, va explicar que “tenim l’oportunitat de donar suport a l’equip de la ciutat, com és el Lleida. Tot el que sigui donar suport a la ciutat, a l’esport i a la salut dental, és el que hem estat fent aquesta família de Lleida. Oferim descomptes a tots els abonats perquè puguin portar un control de la seua salut”, va explicar.