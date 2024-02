El Mollerussa va llançat

detail.info.publicated ÀLEX GARGALLO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va vèncer ahir en un camp sempre complicat com ho és el de San Cristóbal, i suma la quarta victòria en cinc partits mantenint, una altra vegada, la porteria a zero per setena vegada en la temporada, en la vintena jornada del campionat de lliga. És el segon triomf lluny del Municipal de Mollerussa, i, al seu torn la més folgada com a visitant.

Quatre victòries en els últims cinc partits i una nova porteria a zero allunyen l’equip del descens

La clau estava a entrar amb bon peu en el partit, i repetir la fórmula que va utilitzar l’equip al camp del Peralada, la qual cosa li va servir per aconseguir el primer triomf com a visitant. I així ho va fer, amb un plantejament molt seriós i amb les coses clares en un camp de dimensions diferents, més reduïdes concretament.Les idees es van posar de cara als vint-i-cinc minuts del partit, quan Moró va treure profit d’un atac en solitari, va aguantar la pilota en línia de fons fins a l’arribada de Nico Magno, ahir interior, que va afusellar el porter rival amb un xut ras des del semicercle de l’àrea, entrant enganxat al pal esquerre per fer el primer per als del Pla d’Urgell (0-1).En l’afegit del primer temps, els parroquials van tenir la primera, i l’última, gran oportunitat del partit per a ells. Centrada de Cabelludo des de la dreta que va trobar rematador a l’interior de l’àrea petita, però el veterà ariet italià Federico Piovacari, exjugador de l’Eibar a Primera Divisió, no va connectar amb precisió la pilota i va marxar desviada.Després del pas pels vestidors, Moró va ser el protagonista per als mollerusenses, amb un xut ras semblant al de Nico en el primer temps que va aturar el porter local, Lázaro. Al minut seixanta, l’exjugador del Lleida Esportiu, Max Llovera, va privar del gol Moró, que havia definit amb èxit l’un contra un davant del porter.Cinc minuts després va arribar l’èxtasi a la banqueta de Cortés i els seus amb el segon gol, obra de Pedrós (0-2) a la sortida d’un córner botat per Soldevila, que el lateral del Mollerussa va empalmar al segon pal xutant al bot. Amb el doble avantatge, els del Pla d’Urgell només van haver d’aguantar i no van patir en cap moment malgrat el joc directe dels egarencs. Amb aquest triomf, l’equip de Cortés se situa a sis punts del descens, i amb quatre porteries a zero en els últims cinc partits. El següent partit l’enfrontarà al Badalona de l’extècnic del Lleida, Gerard Albadalejo, en un matx clau per deixar enrere el descens.

Jordi Cortés: “Estem collint els fruits d’una gran feina”

El tècnic del Mollerussa, Jordi Cortés, es va mostrar molt content pel triomf contra un rival directe: “Estem en un moment de forma col·lectiu i individual molt bo. Els tres punts ens donen una mica d’aire per afrontar amb més confiança el partit davant del Badalona.” L’equip, amb aquesta victòria, ja està més a prop de les posicions de play-off que del descens, però el vestidor és conscient que cal anar partit a partit. “Els nois saben que la paraula play-off està prohibida, cal sumar els 38 o 39 punts que donarien la salvació matemàtica.”