Oportunitat perduda

L’AEM tenia ahir una oportunitat d’or per fer un pas de gegant en les seues aspiracions de play-off, ja que visitava un Osasuna que arribava cinc punts darrere i era el primer equip fora dels llocs de play-off, però que continuarà ostentant l’anell de bèstia negra de les lleidatanes, després d’emportar-se la sisena victòria seguida en els seus duels directes (1-0).

El triomf es va forjar en una molt mala primera meitat de l’AEM, que no es va trobar en cap moment, va regalar ocasions i va acabar encaixant un gol d’estratègia que va ser definitiu (1-0), malgrat que el conjunt lleidatà, amb només una tímida reacció, va estar a punt d’emportar-se un punt que li hauria estat suficient per mantenir l’avantatge de cinc punts dins del play-off, que ara és de tres, en aquest cas sobre l’Alabès.El conjunt lleidatà afrontava el partit conscient de l’oportunitat que suposava deixar a un rival directe com l’Osasuna a vuit punts, però també sabent que el conjunt navarrès té el mal costum d’endur-se els duels directes massa sovint. L’AEM va oferir una versió que recordava la dels seus pitjors dies al Tajonar i va sortir al partit incòmode, descol·locat i sense capacitat de demostrar si l’entrada a l’onze de María Cortés, que debutava com a titular, i Raquel Quintana, que tornava de la lesió, donarien algun fruit, perquè es va veure molt superat.L’Osasuna, que tampoc no arribava en el seu millor moment pel que fa a confiança, s’ho va prendre amb calma i va començar a trobar ocasions per les bandes, amb Iara centrant i Sobrón entrant des de la banda esquerra per rematar. En el primer intent seriós de combinar entre les dos, Laura Martí va anar a terra per aturar la centrada, però en el segon va arribar un instant tard i l’atacant local va rematar per sobre de la porteria amb la portera ja batuda al primer pal. Sobrón ho va intentar dos vegades més, ambdós en cavalcades al contraatac que van acabar amb providencials intervencions de Laura Martí en el 21 i el 27, just abans que Rubén López se n’atipés i fes un canvi abans de la mitjana hora.Evelyn va ser la sacrificada, donant entrada a una Alba Quintana que va mirar d’aportar més desimboltura a l’apagat atac d’un AEM que només va xutar una vegada i de forma molt tímida a porta abans del descans. Tanmateix, aviat es va trobar que el partit es posava més costa amunt amb el gol local. A la mitja hora, Valero va rematar una falta frontal i va obligar a intervenir una Laura Martí que va treure la pilota però que la va deixar al cap de Vera Martínez, que només li va caldre acompanyar a la porteria (1-0). El conjunt lleidatà va aguantar per arribar al descans amb l’única intenció de no passar més conflictes, a l’espera d’una reacció a la segona meitat, que es va produir amb l’ajuda de dos canvis més per arrancar els últims 45 minuts.Un AEM més reconeixible va provar sort tot just arrancar amb una puntada de peu de Noe Fernández que va atrapar Maitane, que no va poder fer res en la següent acció, que va acabar amb una rematada al pal d’Alba Quintana (50’). Més enllà d’algun tímid intent local, va ser el conjunt lleidatà qui va viure més a prop de l’àrea rival. A falta de joc fluid, les lleidatanes van apostar per l’estratègia i van tornar a ensumar l’empat amb una falta lateral que Peñalver va rematar alt. Aquesta ocasió, en el 75, va ser el preludi d’una successió de lliures directes i córners visitants en els minuts finals en què va passar de tot menys el gol de l’AEM (en què va debutar Yamila Badell), amb pilotes mortes sense rematar i fins i tot la lesió de la portera local, que va jugar l’afegit coixejant després de xocar amb una companya, però no va intervenir perquè l’Osasuna-AEM va acabar amb el mateix desenllaç de sempre, el triomf roget.

“Hem regalat la primera part, ho he dit a les jugadores al descans. No hem fet res del que havíem plantejat, no era ni tan sols un tema tàctic, sinó que era un tema de no estar en el partit i a hores d’ara no ens podem permetre això”. Així de crític es va mostrar el tècnic de l’AEM, Rubén López, amb la imatge que va oferir l’equip en el primer temps, que va definir com “un despropòsit”.

El tècnic va ampliar la seua anàlisi dient que “era un dia definitiu i a la primera part no hi érem. Podria ser que algunes jugadores no puguin aguantar aquesta pressió o que com a equip estiguem fetes per a una altra cosa, perquè la primera part era per fer vuit o nou canvis”. “No agafàvem segones jugades, no anàvem a l’espai, deixàvem que transitessin”, va afegir el tècnic, que sí que va celebrar la reacció després del descans: “La gent ha canviat d’actitud i hem sortit bé a la segona part, amb la gent ambiciosa. En partits així costa molt aixecar-te, ho hem fet, però no n’hi ha hagut prou”, va considerar. A més, també va lamentar que “hem tingut ocasions a la segona part, però a falta de vuit jornades, no entrarem a valorar la nostra efectivitat. Portem només 16 gols i és el que hi ha”.Per la seua part, Silvia Peñalver va coincidir que “s’han vist dos partits diferents completament a la primera i a la segona part” i va afegir que “contra rivals de dalt no podem permetre tant com hem fet avui”.