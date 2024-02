Fans de l'NFL a Lleida

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A Lleida és habitual veure aficionats del futbol reunir-se en bars quan juga el Barça o la Selecció un partit important, però resulta més infreqüent que això passi entorn del futbol americà, un esport cent per cent dels EUA. Un grup de 16 apassionats d’aquest esport van pernoctar fins gairebé l’alba de la matinada de dilluns per presenciar junts la Superbowl, la gran final de la Lliga professional americana (NFL) que mou desenes de milions de dòlars en publicitat i l’actuació musical de la qual en el descans de la supervedet de torn desperta gairebé tanta expectació com el partit en si a tot el planeta.

“El futbol americà és la nostra gran passió”, afirma Marc Perelló, un periodista natural d’Arbeca que exerceix de professor de cicle formatiu d’imatge i so a l’IES Santa Eulàlia de Terrassa. El Marc va començar a descobrir aquest esport quan era nen a través del videojoc Madden NFL jugant amb el seu germà. Amb els anys l’afició s’ha transformat en tota una sèrie de podcasts i programes de divulgació i informació d’actualitat del futbol americà a través de les xarxes socials. “En plena pandèmia vam crear NFL a Sack amb uns altres quatre amics (Arnau Erta, Txus Arjona, Jordi Bonet i Sergi Martínez). Som a Spotify, Ivoox, Twitch i YouTube amb programes d’una hora més o menys. I a les xarxes socials estem tenint una gran resposta”, assegura el Marc.

El nom d’NFL a Sack el van posar fent un joc de paraules amb l’expressió catalana “a sac” i l’acció de joc anomenada Sack, que ocorre quan el quarterback és placat darrere de la línia de colpejament abans de llançar una passada avançada.Seguidors del podcast NFL a Sack van crear posteriorment College a Sack –podcasts dedicats al futbol americà universitari– i ara hi col·laboren també. I han sorgit nous productes com Dragons a Sack (on es parla de l’equip català que, després d’anys d’alts i baixos, va ressorgir fa tres anys, jugant de nou la Lliga europea primer a Reus, després a Terrassa i aquest estiu ho farà a Badalona) i Territori, en el qual s’aborda la Lliga Catalana. En definitiva, tota una comunitat transmèdia a la qual han denominat Sackerisme.

La seua activitat dura pràcticament tot l’any. “A l’abril tornarem a parlar de l’NFL amb l’arribada del draft i a l’estiu jugaran els Dragons”, explica Marc Perelló. Han arribat a recordar en els seus programes l’únic equip lleidatà de futbol americà que ha existit, els Isards, que s’entrenaven i jugaven al Camp Escolar i que van tenir una curta història per falta de recursos. “És una de les causes que el futbol americà sigui minoritari aquí. Fan falta diners i també és per un tema cultural. Als col·legis es juga a futbol o a bàsquet”, conclou Marc Perelló.

Els Kansas City Chiefs del nòvio de Taylor Swift revaliden el títol

La gran història d’amor de l’NFL es va emportar diumenge (matinada d’ahir aquí) la grossa a Las Vegas. Els Kansas City Chiefs van vèncer per 25-22 els San Francisco 49ers en el temps extra i Travis Kelce i Taylor Swift, la parella del moment als EUA, van tenir el final de conte de fades que tant desitjaven.Fosos en una llarga abraçada i fent-se petons sobre la gespa de l’Allegiant Stadium. Així van celebrar la cantant i el jugador el tercer anell en cinc anys per a uns Chiefs que es van proclamar campions de la Superbowl per segon any consecutiu. Aquesta èpica victòria dels de Patrick Mahomes, quarterback dels Chiefs que va aconseguir el tercer MVP de la seua carrera, va col·locar la cirereta a la mediàtica i molt seguida història d’amor entre Swift i Kelce, que han protagonitzat incomptables titulars en aquesta temporada de l’NFL i han passejat la seua història pels estadis de la Lliga.El descans va ser amenitzat pel cantant nord-americà Usher, que va retre homenatge a Michael Jackson i va estar acompanyat per Alicia Keys.