La reparació del velòdrom de Lleida, en la recta final

La nova pista del velòdrom del Camp d’Esports estarà a punt d’aquí a un mes i mig aproximadament. Serà el colofó a les obres de remodelació que s’estan portant a terme des de la tardor passada a la deteriorada instal·lació centenària. Aquests dies les obres se centren en la reparació i arrebossat del mur perimetral interior que envolta a la pista i els treballs del qual està previst que finalitzin la setmana que ve. A continuació es procedirà a reparar les esquerdes de la pista i a polir la superfície abans d’aplicar la pasta del nou terra pel qual discorreran els ciclistes.

El nou paviment, que serà de color bordeus a l’interior i blau en els perímetres, es col·locarà mitjançant el sistema SportPlus, que és un revestiment esportiu a base de resines sintètiques especialment dissenyat per a la pràctica esportiva a nivell amateur. Serà una superfície similar a la que hi ha als velòdroms de Mataró i Tortosa. Aquest sistema SportPlus s’aconsegueix mitjançant l’aplicació successiva d’una capa de Compotop SportSeal com a segellament de suports d’aglomerat asfàltic o Epoxan Sportseal per garantir l’adherència en suports de formigó, una capa de fons de morter acrílic Resurfacer LPE, dos capes de morter acrílic Compotex que proporcionen la textura adequada i una última capa de segellament amb Paintex. Anteriorment ja es va començar a col·locar la tanca perimetral que ha de protegir la instal·lació esportiva dels actes vandàlics que ha estat patint durant anys i que han contribuït a deteriorar encara més el malmès recinte.

Val a recordar que després de diverses reunions entre el gimnàs Ekke i el Club Ciclista Terres de Lleida, que gestiona la instal·lació mitjançant concessió municipal, es va assolir un acord per condicionar aquest espai esportiu, tant pel que respecta a la pista exterior com a les dependències interiors.