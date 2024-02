Ferrari dona a conèixer el seu vehicle per al 2024

Ferrari va presentar ahir l’SF-24, el seu nou monoplaça per a la temporada 2024, un cotxe renovat i “fàcil de conduir” amb el qual el monegasc Charles Leclerc i el madrileny Carlos Sainz tractaran de plantar cara als dominants Red Bull i acabar amb la sequera de l’escuderia italiana 16 anys després, fent “un “pas endavant” per “estar sempre entre els millors”. En un esdeveniment telemàtic des de Maranello, l’equip va donar a conèixer l’SF-24, un monoplaça que “trenca amb la tradició dels dos últims anys”. Primer, pel seu disseny, amb el qual Enrico Cardile i el seu equip es van proposar crear “un cotxe fàcil de conduir i que reaccioni de forma predictible” per als pilots.

Carlos Sainz va dir que “hi ha opcions molt atractives per al futur” lluny de Ferrari, equip que abandonarà a final de temporada ja que la firma italiana ha fitxat per al 2025 Lewis Hamilton. “Una vegada ets pilot Ferrari, ets pilot Ferrari per sempre. Me n’aniré a final d’any amb aquest benefici d’haver estat pilot de Ferrari, haver guanyat curses i poles, amb una bona sensació i sabent que he fet els deures”, va afirmar.