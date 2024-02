Un lleidatà triomfa a l'Índia

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lleidatà Jordi Grau, que acumula catorze edicions del Dakar a l’esquena, les últimes vuit com a coordinador dels equips oficials de la marca índia Hero Motosports, el fabricant de motocicletes més gran del món, té un nou projecte entre mans: formar dos pilots indis, un home i una dona, per competir al Dakar en un termini de cinc anys.

Aquest encàrrec li arriba després que la marca asiàtica hagi fet història en el passat Dakar, on un dels seus pilots, el botswanès Ross Branch, va aconseguir el subcampionat absolut, només superat pel bicampió nord-americà Ricky Brabec.

“És portar la primera dona índia al Dakar, perquè a Hero creuen molt en l’esport femení”

“Aquest any s’ha culminat el projecte amb aquest segon lloc, lluitant amb Honda i deixant KTM fora del podi. És cert que Hero és la fàbrica número u en vendes a nivell mundial, però no deixa de ser un equip petit i un projecte molt jove si el comparem amb aquestes marques. Quedar segon ha estat una passada”, reconeix Jordi Grau.La seua nova tasca li reportarà canvis importants, el primer, deixar Lleida per Jaipur, on té previst instal·lar-se la setmana vinent. “Fins ara anava i venia, però aquest any m’instal·laré ja a l’Índia. Continuaré coordinant les curses internacionals i els entrenaments, però més centrat a formar un equip íntegrament indi per anar al Dakar”, explica el lleidatà. “L’objectiu és portar la primera dona índia al Dakar, perquè a Hero creuen molt en l’esport femení. Ara tinc cinc pilots, dos dels quals petits, i ara s’incorporarà una tercera perquè hi hagi paritat. També volem que hi hagi dones que s’encarreguin de la mecànica. El projecte en la seua essència és acudir al Dakar en un termini de cinc anys amb dos pilots indis, un home i una dona, i fer-ho amb totes les garanties d’èxit. Hi ha hagut tres indis que ja hi han anat, però dones no, i Hero vol formar la primera pilot índia”, afegeix Grau.