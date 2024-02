La Volta al Pantà d'Utxesa, del dia 25, més solidària i ecològica que mai

La desena Volta al Pantà d’Utxesa, que tindrà lloc el 25 de febrer i discorre pels municipis de Torres de Segre, Sarroca i Aitona, reunirà uns 750 participants. Concretament, es disputaran les tradicionals distàncies de 10 i 6,5 km, quant a la cursa; una caminada de 6,5 km i diverses carreres infantils. Xavi Thai, CEO d’XT Sport Events, que organitza la prova, va explicar que esperen la inscripció d’uns 600 participants adults i 150 participants infantils, “400 en les carreres, 200 en la caminada i 150 en les infantils”, va dir Thai.

La prova, en la qual col·laboraran un centenar de voluntaris, està oberta a participants de totes les edats. La cursa també tindrà un vessant solidari, ja que un euro de cada inscripció es destinarà a l’Associació Neuroblastoma per Leire, que recapta diners per a la investigació contra el càncer infantil. D’altra banda, a fi d’ajudar a preservar el medi ambient, aquest any s’eliminen les bosses de plàstic que emboliquen les samarretes i es redueix el nombre de botelles d’aigua, que seran servides per bidons de 8 litres, en lloc de les individuals. També s’eliminen les begudes ensucrades i isotòniques i només se serviran aigua i sucs ecològics.