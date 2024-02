Segona victòria seguida del Borges per agafar més aire

L’ENoLI Borges Vall va sumar ahir la segona victòria consecutiva, al vèncer el CTT Olot per un plàcid 4-1, que li permet allunyar-se a quatre punts de la zona de descens i enfilar-se fins a la sisena plaça de la classificació. Marc Duran, en el seu segon partit aquesta temporada amb el conjunt de les Garrigues, va tornar a ser la punta de llança de l’equip i va sumar dos punts, un dels quals el que va segellar la victòria en el cinquè matx. Viktor Brodd va ser l’encarregat d’obrir el xoc, enfrontant-se a Arnau Pons, que va superar per la via ràpida (3-0), després de tres jocs molt plàcids per al suec del CTT Borges (11-5, 11-3 i 11-5). L’avantatge lleidatà va durar poc, ja que en el segon partit Gui Chenkai va caure també per 0-3 en el seu enfrontament davant de Yaroslav Zhmudenko, que es va emportar tots els parcials de forma ajustada (10-12, 8-11 i 10-12). Va ser llavors quan va aparèixer Marc Duran per tornar a decantar el duel, amb un altre triomf per 3-0 (11-8, 11-8 i 11-7), aquesta vegada contra Niago Stoyanov. Brodd no va desaprofitar l’oportunitat de doblar l’avantatge amb Zhmudenko, que va superar per 3-0 (19-17, 11-6 i 13-11) per col·locar el 3-1. El cinquè enfrontament, entre Duran i Pons, va ser el més igualat, però va caure del costat del Borges per 3-2 (7-11, 11-9, 11-7, 6-11 i 11-3) i li va permetre tancar el triomf.