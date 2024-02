“Treure resultats fora és l'assignatura pendent”

El Lleida Esportiu afronta la visita de demà a la Penya Esportiva amb ganes de millorar en “la nostra assignatura pendent, que és treure bons resultats fora de casa”, segons va reconèixer ahir el tècnic blau, Ángel Viadero, en roda de premsa.

El càntabre va afirmar que “cal intentar millorar els resultats fora”, encara que sense entrar en urgències, ja que va destacar que “estem al capdavant a la Lliga, amb uns números boníssims, i cal ser conscients de la dificultat que té, però el que cal fer és intentar ser una mica millors”.Malgrat la diferència de resultats entre el Camp d’Esports i els partits com a visitant, Viadero va considerar que “l’equip no varia en gran manera al jugar fora o a casa. En tots els partits hem tingut bons moments i ocasions per marcar i la veritat és que tampoc hem encaixat gaires gols”.No obstant, va destacar que “és veritat que els rivals han aconseguit treure’ns molts punts malgrat marcar-nos pocs gols i que ens ha tocat remar a contracorrent després d’encaixar en moments molt concrets”. Per aquest motiu, va admetre que “cal ser més contundents, també en els nostres gols”, per treure més rèdit del rendiment lluny de Lleida.A més, va destacar el canvi que representa jugar sobre gespa artificial, superfície sobre la qual el conjunt blau ha sumat cinc de 14 punts possibles –amb un sol triomf, davant de la Penya Independent (0-1)– i que també es trobaran davant de la Penya Esportiva. “El joc canvia moltíssim. Nosaltres entrenem gairebé totes les setmanes en camps de gespa artificial, però crec que no arribes a adaptar-te mai, perquè tots els artificials són molt diferents entre si”, va reconèixer Viadero, encara que també va aclarir que “és una cosa que ja sabem i no és excusa”, abans d’enfrontar-se a una Penya Esportiva sobre la qual va destacar la seua “valentia”, tant defensiva com ofensiva.