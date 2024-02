El Llista vol començar la reacció avui amb el Sant Just

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida Llista afronta avui la primera de les vuit finals que li queden fins a la conclusió de la fase regular per aconseguir el gran objectiu de la temporada, la permanència. Tot passa per fer-se fort a casa, on afrontarà cinc d’aquests vuit duels, el primer aquesta tarda (16.15/Lleida TV) davant del Sant Just, l’equip revelació de la temporada, contra el qual intentarà trencar una sequera de més de dos mesos sense guanyar (només ha sumat dos empats en els últims 10 partits, entre Lliga i Champions). Edu Amat n’és conscient i assegura que “gran part de l’èxit passa per l’Onze de Setembre, on hem de treure el màxim de punts possibles. Hem d’aconseguir que els rivals notin la pressió de jugar a la nostra pista, acompanyats per la nostra afició, que ara la necessitem més que mai”, va assenyalar el tècnic, que no vol parlar encara de final, encara que reconeix la importància del matx. “No volem posar l’etiqueta de final perquè una final és per guanyar o perdre alguna cosa i no és el cas, encara que sí que és un partit importantíssim, gairebé vital, perquè necessitem trencar aquesta dinàmica com més aviat millor”, va dir.

Amat no té res a retreure a l’equip més enllà de la falta d’encert, sobretot en les jugades a bola aturada, una cosa que el va acabar condemnant diumenge passat a la pista del Rivas i que l’ha deixat, per primera vegada en el que va de campanya, en zona de descens directe. D’allà sortirà avui si és capaç de derrotar el Sant Just, ja que avançaria Girona i Rivas, que ahir van empatar, i se situaria a dos punts del Caldes, que va perdre davant del Liceo.D’altra banda, prop d’un centenar de joves de la base i les seues famílies van irrompre per sorpresa en l’entrenament de divendres passat per donar el seu suport al primer equip en aquest decisiu tram final de temporada. “Ha estat molt especial, se’ns ha posat la pell de gallina. Aquestes coses són les que fan gran un club”, va assenyalar un emocionat Sergi Folguera. La penya Blues Nord, present en molts partits, també ha volgut estar al costat de l’equip i va enviar un vídeo mostrant el seu suport.