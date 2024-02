Empat a res

detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va empatar a zero davant del Badalona del lleidatà Gerard Albadalejo, en un encontre molt poc vistós i en el qual només es va generar una oportunitat clara. Va ser a les botes de l’equip visitant, en una cessió al porter que es va quedar curt i va propiciar un mà a mà davant de Buetas que el Badalona no va saber aprofitar. L’equip de Cortés suma així el dissetè punt dels últims 24 i la cinquena porteria a zero en els últims sis partits, cosa que li permet fer un pas més cap a la permanència.

Els dos equips es tenien molt estudiats, ja que Cortés i Albadalejo van compartir cos tècnic quan el segon era entrenador del Lleida Esportiu. Això va propiciar un inici molt tàctic i sense ganes de prendre riscos. Totes les sortides de pilota eren en llarg, ateses les pressions altes dels dos equips. A més, la intensitat en totes les jugades era palesa, demostrant que cap dels dos volia donar signes de debilitat en un duel directe.Fruit d’aquesta intensitat es van propiciar els primers frecs del matx: Magno va arribar tard a una pilota a la zona de mitjos i es va emportar la primera targeta, Wallid i Putxi van tenir una picabaralla i Sempé va rebre una nova cartolina. Les topades van superar amb escreix les ocasions, nul·les fins al minut 30, quan el Badalona va tenir la més clara i gairebé única.Putxi va cedir la pilota al seu company Domingo i aquest, que pretenia cedir de cara al porter Buetas, va fer una passada curta que va propiciar que Homet, davanter del Badalona, arribés abans que el porter a la vora de l’àrea. Malgrat el perill de la jugada, Buetas es va mantenir fred, va tapar espais i va evitar qualsevol tipus de contacte amb el davanter per evitar l’expulsió, a més de molestar prou un Homet que no va trobar porta en la seua definició. Allà s’escaparia l’oportunitat més important del partit i ni tan sols va ser un tret a porta.En el minut 37, Cortés va haver de moure la banqueta per obligació, per la lesió de Pedrós, que va cedir el seu lloc a Porta. El canvi va obligar a resituar Magno en la parella de centrals i va enviar així Domingo al lateral dret per arribar amb aquest zero a zero al descans.

La segona meitat no va tenir cap gir de guió. Si un jugador tenia l’oportunitat de progressar perillosament, veia tallada la seua carrera mitjançant faltes que costaven targetes als dos equips. A partir d’un triple canvi en el minut 82, l’equip lleidatà va intentar donar una petita empenta encoratjada per una grada que mostrava un aspecte immillorable.El Mollerussa ho va intentar mitjançant pilotes parades, sobretot en dos accions en les quals Domingo va aconseguir despenjar les centrades de Putxi, però l’atenta defensa barcelonina va evitar qualsevol tipus de rematada dels del Pla d’Urgell.En el minut 92, es va veure el primer xut a porta del partit, en una rematada de cap d’Escarda, ben defensada, i que abans d’arribar a les mans de Craviotto havia votat dos vegades a terra.Va finalitzar l’enfrontament amb un empat a zero que semblava valer als dos conjunts, malgrat que els tres últims classificats en l’arrancada de la jornada van guanyar els seus partits. Així, el Mollerussa té sis punts de marge respecte a la zona de descens, que ara marca el San Cristóbal, i ascendeix a l’onzena plaça, superant la Pobla de Mafumet.

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va buscar el costat positiu de l’empat malgrat les poques oportunitats de gol. “Si ens fixem en el resultat, sumar un punt sempre és bo. Ens coneixíem molt, ens hem sorprès poc i s’esperava un partit així”, va assegurar el tècnic del conjunt del Pla d’Urgell.

A més, també va celebrar aconseguir una nova porteria a zero: “A nivell de puntuació, és bo, tornem a deixar la porteria a zero. Cinc en sis partits és una animalada i està superbé”, va valorar Cortés, alhora que va recordar la complicada situació que vivia l’equip fa tan sols dos mesos. “El 8 de desembre semblava que s’acabava el món i des d’allà l’equip no ha fet més que sumar en molts partits des d’aquell dia”, va destacar.

Tornant al xoc, va considerar que, davant de la fata d’ocasions, “el partit estava en una acció aïllada en una pilota aturada o un error individual”. “Ha estat un encontre de molt rigor tàctic, sobretot en l’aspecte defensiu”, va afegir.Per acabar, Cortés va recalcar que “estem en la bona línia de treball, quan fem tantes porteries a zero és que alguna cosa fem bé”. “Avui no han pogut sortir les genialitats, però amb aquesta porteria a zero sempre puntuarem”, va concloure el tècnic del Mollerussa.