La Seu s'imposa en un ajustat derbi amb l'Oliana

Un jugador de la Seu intenta fer una passada, pressionat per un rival de l’Oliana. - C. SANS

La Seu va superar per la mínima l’Oliana en el derbi de l’Alt Urgell de Segona Catalana, que hauria pogut decantar-se per a qualsevol equip. A la primera meitat, el partit va començar amb ocasions per a ambdós equips, però sense fortuna de cara al gol gràcies al treball defensiu dels dos conjunts.

A la segona part, els locals van provar d’avançar-se però no va ser fins als minuts finals que Trenado marcaria el gol de la victòria local. Després del triomf, la Seu d’Urgell se situa com a dotzè amb 23 punts i encadena dos victòries consecutives, mentre que l’Oliana és setzè, amb 13 punts.