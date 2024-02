El Barça se la juga a Nàpols

El Barcelona visita avui el Nàpols al Stadio Diego Armando Maradona (21.00) en el partit d’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, competició a què el Barça de Xavi s’aferra per donar una alegria a l’afició en una temporada grisa en què, a causa d’aquest mal rumb, el tècnic egarenc va anunciar que se n’anirà a final de temporada. S’enfronta a un rival que ja ha dit adeu a la Lliga i que dilluns va fer fora el tècnic Walter Mazzari, substituït per Francesco Calzona.

Amb aquest precedent, Xavi va dir ahir que “no tinc la sensació d’estar jugant-me el lloc. Tinc il·lusió, esperança per competir. Estic content per ser aquí. No penso en escenaris negatius” i va afegir que “l’objectiu és passar a quarts i disfrutar el moment. Competir i disfrutar a la Champions, que és l’assignatura pendent del club en aquests moments”.Va assenyalar també que “no juguem per tancar boques, juguem per a l’afició i per a la gent que vol el bé per al club. I per nosaltres, pel nostre prestigi perquè és Champions. El focus no és cap altre. Fa dos anys que el club no estava als vuitens i aquest és el focus; un escenari magnífic per disfrutar i per competir”, va apuntar. Ahir van entrar com a novetats a la llista Joao Félix i Sergi Roberto, que van rebre l’alta.Sobre el nou entrenador del Nàpols va dir que “Calzona ja coneix la casa, no és fàcil per a nosaltres ara amb el seu canvi d’entrenador, però els importants som nosaltres en atac i defensa”. Xavi no es considera favorit malgrat la destitució de Mazzarri. “Estem davant del campió de l’scudetto. L’eliminatòria està al 50 per cent, venim els dos de guanyar [la Lliga] l’any passat. La nostra temporada és una cosa irregular, però per més que parli demà és tot, hem de demostrar que som millors que el Nàpols ara i en uns dies. Cal parlar al camp i demostrar el nostre nivell”, va assenyalar.Per la seua part, Francesco Calzona, que ahir va dirigir l’equip per primera vegada, va dir que “es comença de nou des d’avui, es reseteja tot, s’inicia un nou camí. He trobat un equip disposat al 100%. No els he dit gaires paraules perquè fan falta actes. Si no li dono una identitat, he fracassat”, va comentar el tècnic.

Després de 78 minuts de competitivitat, resistència, liderat per un Axel Witsel imperial en defensa i supervivent només en ocasions molt puntuals, una falta d’entesa entre De Paul i Reinildo, un error fatal al mig camp, va facilitar l’1-0 d’Arnautovic per a l’Inter i va complicar l’eliminatòria a l’Atlètic, aferrat al Metropolità per capgirar l’eliminatòria.

Fins aleshores, va suportar el duel d’anada de vuitens de final a San Siro, encara que ja instants abans del gol es percebia més angoixa, més sofriment. Amb l’1-0 Lino va deixar anar un amenaçador xut i Morata va apuntar l’1-1 en un cop de cap que no va arribar a rematar amb encert, quan Griezmann ja havia estat canviat per lesió. Fins al final l’Atlètic es va sentir amb forces per creure en un empat que al final no va arribar.

Donyell Malen va recordar vells temps al Philip Stadion i amb un gol al seu exequip va complicar l’existència al PSV Eindhoven, que va empatar 1-1 davant del Dortmund en l’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions i haurà de resoldre l’eliminatòria a la tornada, en un partit en el qual els alemanys seran favorits.

De Jong diu que la premsa falta a la veritat

Frenkie de Jong va protagonitzar una roda de premsa molt tensa en la qual va dir que “últimament m’estic irritant un mica amb la premsa en general perquè hi ha moltes coses que es diuen que no són veritat. No puc entendre que digueu mentides i no us faci vergonya dir-les. Esteu parlant molt del meu contracte, del meu salari.. hi ha molt fum, molta mentida. Que cobro quaranta i escaig milions.. això és lluny del que cobro, s’han inventat una història que no és veritat”.

La Lliga rebaixa un altre cop el límit salarial

LaLiga va donar a conèixer ahir l’última actualització dels límits de cost de la plantilla esportiva dels clubs de Primera i Segona, després del recent mercat de traspassos d’hivern, i el FC Barcelona ha tornat a veure reduït el seu marge de límit salarial fins als 204 milions d’euros, pels 727 milions que té el Reial Madrid –el que més en té– o els 31 de l’Alabès, que tanca la taula.