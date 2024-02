El Barça perdona

El Barcelona va fer gairebé tot el que havia de fer a l’estadi Diego Armando Maradona de Nàpols, però li va faltar el més important, matar quan podia. Va arrancar un empat, 1-1, però va deixar la sensació que podia haver deixat pràcticament encarrilat l’accés a quarts. Va dominar una primera part en la qual va crear diverses ocasions però, com d’altres moltes vegades, li va faltar punch. I en la segona, quan dominava després del 0-1 de Lewandowski i el Nàpols pul·lulava desnonat, va deixar sortir viu un equip al qual només li va fer falta un xut entre els tres pals, el d’Osimhen després d’un error d’Iñigo Martínez, per deixar l’eliminatòria oberta. El Barcelona va començar el duel amb l’autoritat que havia de mostrar davant d’un rival que estrenava entrenador, però va acabar demanant l’hora, superat per les envestides finals d’un Nàpols que va tirar més de cor que de cap i que va contrarestar la inferioritat general amb un esclat individual d’Osimhen. Nàpols va tornar a respirar gràcies al seu heroi nigerià. I gràcies a la permissivitat i falta d’encert d’un Barça que va merèixer més a la primera part. Domini sense recompensa i va rebre com a càstig un empat. Els de Xavi van ser millors en els primers 45 minuts. El Barcelona va saltar millor al camp, més convençut del seu pla, més sencer, més equip. Va prendre la possessió i va anar contra el Nàpols. El perill el va posar Lamine Yamal per la banda dreta, perillós a l’espai, un llampec l’un contra un amb Olivera. Va xutar des de fora de l’àrea en el primer avís blaugrana i la primera gran intervenció de Meret.

Aquest va ser el tret de sortida als millors minuts dels de Xavi, que van desactivar el poc perill que aquest Nàpols vingut a menys podia generar. Gündogan i Lewandowski es van animar al costat de la jove estrella i van provar fortuna. Primer el polonès, amb una rematada complicada dins de l’àrea després d’una bona combinació de l’equip que va sortir molt centrada, relativament còmode per al porter italià; i, poc després un potent xut de l’alemany que sí que va exigir l’estirada de Meret. Va ser al poc de començar la segona part quan el Barcelona va recollir la merescuda recompensa. Yamal va trobar Gündogan i l’alemany no va definir ben dins de l’àrea. El 0-1 va arribar al 60 després d’una gran combinació del Barça que va acabar als peus de Pedri. Aquest es va inventar una passada mil·limètrica per a Lewandowski entre línies i va marcar ajustat al pal. El Barcelona es va sentir guanyador però en una mala sortida de pilota i una mala decisió d’Iñigo Martínez, que va intentar anticipar-se a Osimhen al balcó de l’àrea, el nigerià va fer l’1-1. El Nàpols va poder emportar-se el matx ja que va dominar els últims minuts davant d’un Barcelona empetitit que semblava donar per bo l’empat. El Barcelona va tenir les oportunitats, va ser superior en línies generals, però no va matar quan va poder i a Champions això es paga car. Ara haurà de resoldre a casa.

Xavi Hernández va dir després del partit que a l’equip li va faltar “calmar” el duel després del 0-1 de Lewandowski encara que va assegurar que segueixen millorant i pel bon camí. “Tinc una sensació amarga, perquè hem pogut guanyar el matx, el teníem a les nostres mans i hem fet moltes coses bé. Menys en els últims 10 minuts. Després del 0-1 ens ha faltat l’ordre i la pausa i ha vingut el seu gol. És una llàstima, queda sensació amarga perquè havíem d’haver guanyat aquest partit. Però tot i així tenim números per passar a quarts de final.”

“Jugant així tenim molts números per passar. Hem fet molt bon partit, ens hem desajustat en el gol, només. Hem estat molt bé i l’equip ha fet mèrits per guanyar. Me’n vaig satisfet però amb la sensació amarga que, veient el partit des del meu punt de vista, era per guanyar-lo”, va reiterar.Va afegir que “que en el 0-1 hem fet el més difícil, hem jugat un molt bon encontre, sí. Amb pilota, sense pilota. Hem defensat molt bé, hem estat molt bé. Bé, el nostre model de joc ha sortit molt bé. Crec que ens ha faltat competir. Amb el 0-1 calia calmar el partit”, va insistir el tècnic.

“Hem generat moltes ocasions, tant en joc posicional com en pressió alta. Hem recuperat moltes pilotes en camp contrari. És una pena perquè jo crec que mereixíem la victòria, però ens ha faltat aquest control de la pilota després del 0-1. Per a mi és l’únic que potser m’ha faltat”, va afegir. “Això és la Champions. Tenim ara el partit a casa amb la nostra afició, intentarem passar a quarts”, va assegurar.

Yamal, el més jove en una eliminatòria

Lamine Yamal es va convertir ahir a l’Estadi Diego Armando Maradona en el jugador més jove a disputar la fase eliminatòria de la Champions. Amb 16 anys i 223 dies, va superar el lusità Rodrigo Ribeiro, que ho va fer als 16 anys i 315 dies amb l’Sporting de Portugal contra el Manchester City en la temporada 2021-22, en el qual va jugar dos minuts. En la primera jornada de la competició europea, a Montjuïc davant l’Anvers, ja es va convertir en el més jove del Barcelona a disputar la Champions, una fita amb 16 anys i 68 dies.

Rafa Márquez anuncia apostes esportives

Rafa Márquez, entrenador del Barça B, ha tornat a fer publicitat d’una casa d’apostes mexicana, malgrat que des del club se li havia advertit que no ho considera gaire ètic. Al ser reincident, el club posarà el cas en mans del departament de Compliance. Ja ho havia fet en una ocasió i no va agradar gens al club, fins al punt que va ser advertit sobre aquest fet. El departament de Compliance estudiarà l’acord comercial que ha firmat Márquez, abans de prendre una decisió que no passaria per una sanció.

Tuchel deixa el Bayern Múnic el 30 de juny

El tècnic alemany Thomas Tuchel no seguirà al capdavant de la banqueta del Bayern de Múnic una vegada acabi la present temporada, després que l’entrenador i el club hagin decidit “de mutu acord” posar aleshores fi al seu contracte, segons un comunicat de l’entitat. Tuchel, per tant, pren el mateix camí que Xavi, que també va anunciar fa unes setmanes que se n’anirà el 30 de juny. Precisament, Tuchel és un dels candidats per ocupar la banqueta blaugrana i aquesta decisió evita el principal obstacle que hi havia ara.