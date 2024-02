Ricky Rubio diu que “estic amb els nervis d'un rookie”

Ricky Rubio, en el seu retorn a la selecció espanyola, va dir ahir que està “amb nervis, gairebé com un rookie més una altra vegada”. Va explicar que li feia molta il·lusió tornar a la selecció, que va ser on ho va deixar pels seus problemes de salut mental, per la qual cosa creu que és “com un punt i seguit després d’aquesta experiència”, va explicar als mitjans oficials de la Federació Espanyola de Bàsquet. “Em sento molt bé, increïble, la veritat és que es trobava a faltar. L’ambient que hi ha és espectacular i a més venen joves amb molt de talent i amb ganes també d’ensenyar-los una mica tot”, va valorar. “No m’he sentit sol en cap moment, ha estat un suport molt gran tant de la selecció com de Cleveland en el seu moment i el món del bàsquet en general, i això m’ha ajudat moltíssim també en un moment tan dur”, va afegir.

El seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, va confirmar que comptarà amb Ricky Rubio per al duel d’avui contra Letònia i va assegurar que, tot i que el base està “millor” del que es podia pensar, encara “està lluny de la seua millor forma”.