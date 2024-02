Als Jocs amb autoritat

Espanya va vèncer ahir amb autoritat Països Baixos (3-0) en la semifinal de la Lliga de Nacions que va jugar a La Cartuja, amb gols de Jennifer Hermoso, Aitana Bonmatí i Ona Batlle que la van classificar per a la final de la competició de dimecres vinent al mateix escenari i, per primera vegada en la seua història, per a uns Jocs Olímpics.

Així, el combinat espanyol és l’únic conjunt europeu amb plaça assegurada per a la cita de París aquest estiu, ja que en l’altra semifinal França va superar Alemanya (2-1) i, com que és el país amfitrió, es jugarà el títol de Nations League davant d’Espanya però deixa l’altra plaça olímpica oberta per a la selecció vencedora del partit pel tercer lloc entre Països Baixos i la mateixa Alemanya. El conjunt espanyol va afrontar el duel sense la presència d’Alèxia Putellas, que va ser la descartada de Montse Tomé juntament amb Tere Abelleira, al no tenir l’alta mèdica de la lesió que la té sense jugar des del novembre. Així, el centre del camp format per Aleixandri, Aitana i Hermoso va dominar i va posar en posicions molt franques Salma Paralluelo per poder anotar l’1-0. Tanmateix, l’atacant blaugrana no va resoldre dos mà a mà clars en el tram inicial i l’empat no es va trencar fins al final de la primera meitat, quan Jenni Hermoso va aprofitar una centrada d’Ona Batlle, es va crear un espai a l’àrea i va avançar Espanya (1-0). El conjunt de Montse Tomé va colpejar un altre cop abans de la mitja part, amb el segon, obra d’Aitana, que va rematar en carrera a l’àrea petita una centrada de Mariona (2-0).Amb els dos gols de renda, el conjunt estatal va sortir relaxat a la segona i va permetre els acostaments de Països Baixos, que no va anotar i va perdre les esperances al minut 79, quan Ona Batlle va establir el 3-0 després de rematar una pilota morta a l’àrea que provenia d’una centrada seua, minuts després que la blaugrana Vicky López fes el seu debut en l’absoluta amb tan sols 17 anys.

“Mereixem ser als Jocs per les anteriors que han lluitat”

La seleccionadora espanyola, Montse Tomé, va declarar que “mereixíem estar als Jocs Olímpics per totes les anteriors que han lluitat per ser on som”. “Estem molt contentes amb la feina feta. Felicito l’equip i l’staff tècnic i ara tenim moltes ganes de la final. Som un grup humil però ambiciós”, va afegir. També es va unir a les felicitacions el president del Govern, Pedro Sánchez, que va dedicar aquest missatge en xarxes socials: “Que grans que sou! Directes als Jocs Olímpics per primera vegada en la història i pas a la final de la Nations League. Enhorabona a tot l’equip. Tot Espanya està amb vosaltres!”