Ors per a Carrasco i Juste

Paula Juste, or en els 100 papallona, i Emma Carrasco, or en els 400 estils rebaixant la mínima olímpica.

Emma Carrasco Cadens (CN Sant Andreu) va polvoritzar la seua millor marca dels 400 estils (els 4:42.17 de Rotterdam 2023) en més de 4 segons (4:37.75) ahir en la tercera jornada de finals del Campionat d’Espanya d’Hivern Astralpool Open Sabadell 2024, aconseguint així l’or, com Paula Juste Sánchez (CN Lleida), que va guanyar amb gran autoritat en els 100papallona amb 59.16.

Carrasco va nadar per sota fins i tot de la mínima olímpica (4:38.53) –és la segona espanyola més ràpida de sempre després de Mireia Belmonte– en un campionat que no és selectiu, per la qual cosa haurà d’esperar a ratificar les seues marques en els Trials Olímpics de Palma el mes de juny per anar als Jocs de París 2024. És més, el seu registre hauria equivalgut al bronze mundial a Doha. La nadadora lleidatana va marcar la pauta en els papallona, tot i que va ser en esquena i en braça on ha marcat diferències.A més, Emma Carrasco també va guanyar amb el CN Sant Andreu en la prova de relleus 4x200 lliures on va formar quartet amb Ainhoa Campabadal, Júlia Pujadas i África Zamorano. El temps que van marcar va ser 8:08.51.Per la seua part, Paula Juste (CN Lleida) va ser una altra de les grans protagonistes del dia, ja que va millorar la seua marca personal (MMP) amb 59.16, demostrant el gran estat de forma davant de Laura Cabanes (Real Canoe NC/59.95) i Naiara Sobreviela (CN Sant Andreu/1.00.29), segona i tercera, respectivament.Val a recordar que Paula Juste i Emma Carrasco ja es van proclamar campiones d’Espanya dimecres passat en les proves de 50 papallona i 200 braça, respectivament.Per la seua part, el nadador de Pallerols (Segarra) Ferran Julià va set tercer amb el seu equip, el CN Sabadell, en la prova del relleu 4x100 lliures.

Finalment, en la competició júnior, Jordi Carrasco, del Club Inef Lleida, es va proclamar campió d’Espanya de 1.500 lliures, en la categoria de nascuts l’any 2008, amb un temps de 16:40.13. El seu company de club, Aleix Teixidó, va acabar sisè dels nadadors nascuts l’any 2006 en aquesta mateixa prova, marcant un crono de 16:51.51.