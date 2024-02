L’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, va assegurar ahir que el conjunt blaugrana no pot “fallar més a casa” i avui contra el Getafe a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (16.15/ Movistar LaLiga) afrontarà “un partit important per retallar punts” als dos primers classificats.

“Fins que puguem matemàticament, lluitarem per la Lliga. No podem fallar més a casa, com en els últims partits contra el Vila-real i el Granada. Demà (per avui) tenim un partit important per retallar punts. No llancem la tovallola, però sabem que és complicat”, va declarar el tècnic egarenc.Des de la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Xavi va afirmar que sumar els tres punts i situar-se provisionalment a la segona posició donaria “tranquil·litat” i seria una manera de “ficar més pressió” al Reial Madrid i al Girona. Després d’enfrontar-se dimecres al Nàpols a la Lliga de Campions, el tècnic va admetre que hauria preferit jugar diumenge o dilluns en comptes de dissabte, però va matisar que l’horari no pot servir d’“excusa”.“Avui [per ahir] hem fet un entrenament de recuperació i vídeo, més tàctic. No tenim pràcticament temps per descansar. És un moment perquè juguin els millors futbolistes. Farem algun canvi, però no gaires. Volem guanyar aquest partit i pensem que és molt transcendental”, va detallar. D’altra banda, Xavi va elogiar el treball de l’entrenador del Getafe, José Bordalás, del qual va remarcar l’“agressivitat ben entesa” i “el rendiment extraordinari” que imprimeix en els seus equips.

“No llancem la tovallola, ni a Lliga ni a Champions”

Joan Laporta va presidir ahir a la nit la celebració del 50 aniversari de la Penya Barcelonista d’Olot i Comarca, una vetllada que va congregar uns 200 penyistes a qui el president del club barcelonista va assegurar que el primer equip no es rendeix, segons va publicar Mundo Deportivo. “No llancem la tovallola, lluitarem per la Champions i la Lliga”, va proclamar Laporta, que també va insistir que sota la seua presidència al Barcelona no es convertirà en SA i va demanar unitat. L’acte va comptar amb la presència del vicepresident de l’Àrea Social, Antonio Escudero, i del seu directiu responsable, el lleidatà Josep Ignasi Macià, així com Juan Manuel Asensi, president de l’Agrupació de Jugadors, que va explicar els seus records del 0-5 del 1974, del qual s’acaben de complir 50 anys. També hi van assistir Joaquim Vall-llosera, president de la Federació de Penyes de Girona Sud, i el president de la penya amfitriona, Francesc del Forn.Laporta va afirmar que “el Barça només ens té als barcelonistes. La força ens l’atorga la nostra identitat, la nostra història i el nostre model de propietat, un model associatiu que defensarà sempre la junta directiva que tinc l’honor de presidir. Serem garants que el club estigui sempre en mans dels socis i sòcies del Barça”.

Quatre advertits per targetes al Barça

El Barça té quatre jugadors advertits de sanció a l’acumular quatre targetes grogues, que són Araujo, Lewandowski, Joao Cancelo i Oriol Romeu. De tots ells, el d’Ulldecona és l’únic que no pot considerar-se titular, tot i que durant un bon tram del campionat sí que ho va ser. Xavi el veu ja al cent per cent i tindria opcions avui, però precisament el fet d’arrossegar 4 grogues podria significar un hàndicap en la decisió del tècnic.

Deco transmet a De Jong que el volen

Frenkie de Jong és un valor molt apreciat pel FC Barcelona i així ho va voler transmetre el director esportiu del club Deco al seu agent en una reunió que es va celebrar ahir en un hotel barceloní proper a l’Spotify Camp Nou que va revelar el diari Sport.

El Vila-real assalta Anoeta i guanya 1-3

El Vila-real va donar un cop sobre la taula al Reale Arena on va obtenir un contundent triomf per 1-3 davant la Reial Societat, que permet mirar amb optimisme el futur al conjunt de Marcelino García Toral i engrandeix la preocupació a la parròquia txuri urdin.