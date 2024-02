Europa, en l'aire

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Patí Vila-sana va complir un dels objectius, que era guanyar el Benfica (2-1), però no el segon, que era fer-ho per més de dos gols de diferència, per la qual cosa la classificació per als quarts de final de la Champions League depèn ara que el Fraga, amb el qual està empatat a 6 punts en la primera posició del grup, li doni un cop de mà i puntuï a Lisboa el proper 10 de març, o que el Benfica guanyi per més de dos gols les fragatines, que llavors es quedarien fora. En canvi, un triomf lusità per un o dos gols (va perdre a Fraga per 2-0) classificaria lusitanes i franjolines per a la següent ronda.

El partit era crucial per al Vila-sana, al qual només li valia la victòria. És per això que des que es va posar la bola en joc el seu domini va ser absolut, gaudint d’ocasions per aconseguir una victòria més que folgada que li hauria donat la classificació matemàtica. Però la falta d’encert i la grandíssima actuació de la portera lusitana ho van evitar. El festival de Maria Vieira va començar ja des del primer minut aturant un tir de Dai Silva, i poc després dos canonades de Luchi Agudo i Victòria Porta, i una segona de Silva repel·lint la bola amb el casc.Les de Lluís Rodero van tancar el Benfica a la seua àrea durant tota la primera meitat, però la bola, incomprensiblement, no volia entrar. Flor Felamini va tenir dos clares ocasions que no va saber resoldre davant de Vieira, que es va lluir en un tir d’Agudo i un altre de Silva, a més de molts altres llançaments que van morir al cos de la portera lusitana. I quan no era ella, era el travesser el que evitava el gol del Vila-sana, com en una gran jugada personal de Victòria Porta a tres minuts del descans.En la segona meitat va continuar el setge lleidatà i una altra vegada el travesser va evitar el gol, aquesta vegada en un tir de Felamini que subtilment va desviar Silva. Victòria va tenir una altra immillorable ocasió per batre Vieira, però del merescut 1-0 es va passar al 0-1 en una jugada de Sousa que una ex del Vila-sana, Cata Flores, va aprofitar per fer emmudir el pavelló. El Vila-sana no es va ensorrar i va continuar dominant i creant perill, i el premi del gol va arribar sis minuts després en la jugada menys trenada de les locals. Una semifallada d’Agudo en el tir va deixar la bola solta a prop de Vieira i Maria Porta la va aprofitar per firmar l’empat amb nou minuts encara al davant.Les de Lluís Rodero, que començaven a notar el cansament, van continuar martellejant Vieira, que va repel·lir una altra vegada amb el casc un tir d’Agudo. El Benfica hauria pogut sentenciar en el 43, però el pal es va aliar aquesta vegada amb Anna Salvat i va mantenir amb vida el Vila-sana, que faltant 18 segons per al final va aconseguir l’anhelat triomf gràcies a una falta directa transformada per Victòria Porta després de l’exclusió de Tamiozzo. Restaven 16 segons de joc efectiu, prou temps perquè esclatés la polèmica, ja que els àrbitres no van voler veure una clara agafada de la lusitana Moncóvio sobre Silva quan aquesta se n’anava directa cap a porteria, cosa que hauria significat la desena del Benfica i la consegüent falta directa per al Vila-sana, que hauria pogut igualar el 3-1 de l’anada.

“Només puc felicitar les jugadores i l’afició, la resta em sembla poc”

Lluís Rodero va reconèixer al final del partit que el seu equip havia merescut molt més que el 2-1 final. “Estic molt content amb l’actitud de les jugadores i el partit que han fet, és per felicitar-les, i també l’afició pel seu suport, però la resta em sembla poc. Ens ha faltat aquest punt de sort que mereixíem, perquè hem tingut ocasions per guanyar molt més còmodament”, va dir el tècnic del Vila-sana, que va tornar a lamentar l’actuació arbitral. “Com a mínim hi ha dos accions molt polèmiques. La primera, quan un dels àrbitres assenyala una falta a favor nostre i l’altre treu blava a les dos jugadores i anul·la la falta, que era la novena del Benfica. I la segona, quan quedant sis segons, fan una falta a Silva que reconeix fins i tot el delegat rival i no la xiulen, i era la desena, que ens hauria donat una falta directa. L’arbitratge no ha estat a l’altura”, va sentenciar Rodero, que confia que la sort que els va faltar ahir la tinguin el 10 de març i que el resultat del Benfica-Fraga “ens permeti passar com a segones”, va apuntar.