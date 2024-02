L'Atlètic Lleida torna a caure

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va caure ahir per 2-4 contra l’Horta, en un partit en el qual els locals van ser molt fràgils en defensa i van protestar una polèmica actuació arbitral, sobretot en la segona part, en què el col·legiat els va anul·lar un gol de forma dubtosa i els va xiular un penal en contra. Aquesta derrota suposa la segona consecutiva per als de Xavier Bartolo, que cauen de la quarta a la setena posició de la classificació.

L’Atlètic Lleida va pecar de poca duresa defensiva i no va poder resistir les envestides del rival

En els primers instants del partit, els de Cappont van cedir el control i les ocasions als visitants, que van estar a punt d’avançar-se amb una rematada de cap que es va estavellar al pal. No obstant, després d’aquesta ocasió els locals es van activar i al minut 18 Konu va obrir el marcador aprofitant un mal rebuig del porter visitant (1-0).Tot i així, poc els va durar l’alegria, ja que només sis minuts després Vilajosana també va aprofitar un mal rebuig de Méndez per igualar el marcador (1-1).Amb l’inici de la segona meitat va començar la polèmica, ja que, en la primera jugada d’atac dels de Cappont, la linier va anul·lar un gol de Konu per una mà molt protestada pels jugadors locals, que va acabar desembocant, dos minuts després, en el segon gol de l’Horta, obra de Gibert (1-2).Després del gol, els de Bartolo no es van empetitir i en el minut 57, Coca va centrar una pilota que el centrecampista visitant Rodríguez va acabar introduint en pròpia porteria (2-2). Tres minuts després, el guió del partit va canviar per complet, després que Amine toqués una pilota amb el braç dins de l’àrea, que li va costar l’expulsió i un penal en contra, que Vidal va acabar convertint per avançar, de nou, els visitants (2-3). Amb un home més, l’Horta va tornar a colpejar els locals, aquesta vegada en una falta lateral que Gibert va materialitzar per matar el partit en el minut 70 (2-4).En els instants finals, amb el matx ja decidit, l’àrbitre va expulsar Peke, que havia estat substituït i li va recriminar una acció des de la banqueta.

Bartolo: “La fragilitat defensiva ens ha tornat a condemnar”

Després de l’encontre, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “és evident que ara mateix no estem passant el nostre millor moment. Hem tornat a mostrar molta fragilitat defensiva i falta de contundència”.Sobre les decisions arbitrals, l’entrenador lleidatà va dir que “és evident que l’acompliment de l’àrbitre ens ha perjudicat. Tanmateix, això no justifica el resultat, que ve precedit d’un mal rendiment defensiu”.A més, Bartolo va assenyalar que “ara mateix tenim dos grans problemes, un és la fragilitat en defensa; i l’altre la inconsistència amb la pilota. No som capaços de brillar amb la pilota i jugadors de molt nivell se senten insegurs, generant molts errors en la construcció”, va concloure.