Més lluny de la permanència

El Finques Prats Lleida Llista tampoc no va poder trencar ahir la seua sequera i va encaixar la cinquena derrota consecutiva en la competició domèstica, aquesta vegada a la pista d’un Liceo molt més efectiu (2-0). Els llistats, que acumulen dotze jornades sense guanyar entre Lliga i Champions, van pagar cars els errors en defensa, en què va sobresortir Javi Sánchez, i van tornar a estar negats en atac, enviant dos boles al pal i fallant una directa. A més, el Rivas va empatar amb el Barça (3-3) i el Caldes va guanyar, per la qual cosa la salvació directa és ara a vuit punts. Després d’un inici igualat, una jugada aïllada, combinada amb una mala defensa del Llista, va permetre a Ciocale obrir el marcador. L’argentí va robar una bola a la seua pròpia porteria, va creuar mitja pista sense oposició i des de mitjana distància va superar Javi Sánchez amb un potent tir. El gol va deixar un pèl tocat al quadre lleidatà, que dos minuts després va encaixar el segon en una altra badada defensiva. Aquesta vegada va ser el jove Fran Tombita Torres que, veient que els seus defensors havien anat a cobrir l’altre costat de la porteria, va remuntar des de darrere, va aixecar la bola i va picar per superar una altra vegada un porter lleidatà venut.

El partit encara se li hauria pogut complicar molt més al Finques Prats si no fos per les intervencions de Javi Sánchez, que va ser providencial un minut després aturant un tir gairebé a boca de canó de Guido Pellizzari. Els llistats van intentar estirar les línies i Aragonès va tenir la primera gran ocasió que, com no podia ser d’altra manera, va acabar repel·lint el travesser. Superat l’equador de la primera meitat, el Liceo va tenir una altra gran oportunitat per incrementar el seu compte arran de l’exclusió de Folguera per una entrada sobre Tombita, però la falta directa executada per Dava Torres la va aturar Javi Sánchez, que va tornar a estar superb segons després en una rematada del mateix capità gallec. Més tard Aragonès va tornar a tenir el gol a les mans, però el pal va tornar a creuar-se al seu camí. El porter andalús del Finques Prats va salvar de nou el seu equip tot just iniciar-se la segona meitat en una rematada de Carballeira, i en la jugada posterior era Martí Serra qui negava el gol a Badia. El Llista va tenir una altra ocasió immillorable per ficar-se en el partit amb l’exclusió de Dava Torres, però Folguera no va poder transformar la falta directa. Encara en superioritat numèrica, l’exporter llistat va fer una gran parada en una altra gran jugada personal de Badia. Els d’Edu Amat van continuar pressionant, però sense gaudir de grans ocasions ni forçar la desena falta del Liceo, que sí que ho va aconseguir a set minuts del final, però Dava Torres es va tornar a trobar un inspirat Javi Sánchez, amb una doble parada per evitar que la derrota fos més voluminosa.

La forta calamarsada i la nevada que van caure ahir a la tarda i que van obligar a tallar l’autopista AP-7 en els dos sentits de la marxa i l’Eix Transversal, va afectar de ple l’expedició de l’Alpicat d’hoquei patins, que no va poder arribar a Maçanet de la Selva per disputar el partit corresponent a la quinzena jornada de l’OK Lliga Plata. L’autobús de l’equip va estar més de cinc hores aturat, la qual cosa va obligar a suspendre el partit. Ara ha de ser la Federació Espanyola, juntament amb els clubs, la que ha de fixar una nova data. En la jornada d’ahir, el Palafrugell, segon classificat, va perdre a Igualada.

“Ens hem quedat a les portes de fer aquest pas que ens falta”

Edu Amat va acabar amb la mateixa frustració dels últims partits, després d’estar a l’altura però anar-se’n de buit. “Hem fet el partit que veníem a fer. En els dos gols hauríem pogut fer una mica més, però la resta del partit és el que veníem a fer. La segona part no hem estat capaços de materialitzar les ocasions que hem tingut i ens n’anem amb aquest 2-0 i amb la sensació que hem tornat a competir, però que ens hem quedat a les portes de fer aquest pas que ens falta per treure punts”, va assenyalar.L’equip llistat, que dijous vinent tancarà la fase de grups de la Champions visitant el Tomar portuguès, afrontarà diumenge un duel crucial davant del Caldes, l’equip que marca la salvació directa. “És un partit importantíssim i necessitem el suport de l’afició”, va assenyalar.