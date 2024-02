Derrota contra el nou líder

detail.info.publicated IVAN FARRENY detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Alguaire segueix amb la mala dinàmica d’aquesta temporada. Aquesta vegada els lleidatans van perdre a casa contra el Martinenc, que és el nou líder del grup 2 de Primera Catalana després de l’empat a un gol del San Mauro en la visita al Sant Cugat (1-1). Va ser un partit amb domini i possessió local, però els d’Edgar Tornero (que ahir complia sanció) no van poder materialitzar les ocasions en gols.

El partit va començar amb molta igualtat, fins que al quart d’hora, el davanter centre del Martinenc, Osorio, va rematar amb el cap una centrada de córner per avançar els seus (1-0, 14). Després del descans, l’Alguaire va tenir l’ocasió més clara després de quinze minuts de la segona part, quan Fofana es va quedar sol davant del porter visitant en una contra. Tanmateix, el jugador de l’Alguaire no va poder materialitzar l’ocasió com sí que ho va fer, tan sols uns minuts més tard, el Martinenc al contraatac, sentenciant el partit (0-2, 61).L’Alguaire segueix cuer a grup amb vuit punts, a dotze de l’Unificació Llefià, que marca les posicions de salvació a falta d’onze jornades per acabar la temporada.

L’Atlètic Lleida baixa fins a la setena posició

L’Atlètic Lleida va baixar de la quarta a la setena posició de la Lliga Elit pels triomfs aquest cap de setmana del Vic UE al Sabadell B (2-1), del Lloret al Guineueta (2-0) i de l’Horta, que el va guanyar ahir en la visita a Lleida (4-2).