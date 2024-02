La linier del Betis-Athletic, evacuada en llitera

Guadalupe Porras Ayuso, assistent del col·legiat Guillermo Cuadra Fernández, que va arbitrar el Betis-Atletic, va haver de ser substituïda pel quart àrbitre del partit, Néstor Holgueras Castellanos, al colpejar-se amb una càmera que estava als voltants del terreny de joc. Porras Ayuso es va fer una ferida arran del cop, de la qual va ser atesa sobre la gespa just després que l’argentí Chimy Ávila avancés els bètics en el marcador. L’assistent, que seguia aquesta jugada que va acabar en gol, va ser atesa pels serveis mèdics del Betis, que es van traslladar ràpidament al lloc de la topada. Els paramèdics van córrer també cap allà.

Després d’asseure-la en una cadira plegable i fer-li les primeres cures per tallar l’hemorràgia, Guadalupe va ser traslladada en l’ambulància preparada a l’entrada del camp per evacuar-la a l’hospital més proper. El partit es va poder reprendre substituint-la, com estipula el reglament, pel quart àrbitre.

En l’acta arbitral, Cuadra Fernández va fer constar el “violent cop al cap” de l’assistent amb la càmera de televisió que li va produir “una ferida amb incisió i contusió a la cara de grans dimensions” i li va provocar una momentània pèrdua del coneixement. L’àrbitre subratlla que va ordenar al càmera de televisió que abandonés aquella zona al considerar que “posava en perill la integritat física dels participants”. Al cap de poques hores de ser evacuada en llitera, Guadalupe Porras va abandonar l’hospital al qual va ser traslladada per tractar-li la ferida.Guadalupe Porras va fer història el 2020 exercint d’assistent del lleidatà Xavier Estrada Fernández en el partit de la Lliga Europa entre el LASK Linz i el Ludogorets, al convertir-se en la primera àrbitra espanyola exercint en un partit internacional de competició masculina.

Expulsat Williams i ‘perdonat’ Vinícius

Nico Williams va ser expulsat ahir durant el Betis-Athletic al veure la segona groga per aplaudir de forma irònica una decisió arbitral i el fet va ser molt comentat a les xarxes socials al ser comparat amb una acció similar de Vinícius durant el Reial Madrid-Almeria de la temporada passada. En aquesta ocasió, el brasiler del Reial Madrid va ser amnistiat. Tot això, amb el mateix àrbitre com a protagonista.

El Girona busca tornar a la segona plaça

El Girona necessita posar fi avui a Montilivi (21.00 hores), en l’últim partit de la vint-i-sisena jornada, a una ratxa de dos derrotes consecutives davant un Rayo Vallecano que també ha de reaccionar si no vol veure com s’atansa l’ombra del descens. Els de Míchel (56), que van arribar a atresorar el liderat, marxen ara tercers a nou punts del líder Reial Madrid (65) i un del Barça (57).

L’Elx es fica en zona de play-off al guanyar a Cartagena

L’Elx va vèncer (0-1) el Cartagena ahir en la jornada 28 de LaLiga Hypermotion per ficar-se a la zona de play-off, mentre que el Burgos es va imposar (1-0) a l’Sporting de Gijón per tornar a somiar optar a la promoció. El Racing de Ferrol, sisè, va caure (2-0) davant d’un Eldenc que es va allunyar de la zona roja. La jornada també va deixar l’empat insuficient del cuer Amorebieta davant de l’Albacete i el sofert punt del Tenerife.