El CN Tàrrega se sent discriminat en les ajudes que dona l'ajuntament

El CN Tàrrega va enviar ahir un comunicat en el qual assegura sentir-se discriminat per l’ajuntament a l’hora de concedir subvencions si es compara amb entitats esportives similars. El club, que celebra aquest any el seu setanta-cinquè aniversari i compta amb 390 esportistes de tres disciplines (natació, bàsquet i karate), explica que la seua situació econòmica és delicada i recorda que aquest dijous vinent, tal com ja va informar SEGRE en la seua edició de dissabte, hi haurà una moció en el ple de l’ajuntament que ha presentat el grup municipal de Junts sobre la negativa del consistori a acceptar la petició del club d’elevar la subvenció actual que rep de 15.000 euros, a més d’uns altres 500 euros per l’organització de la Copa Tàrrega de natació.

“Des del club considerem que no se’ns equipara a altres clubs de la nostra ciutat perquè se’ns ha pressupostat una subvenció de 10.000 euros menys que l’entitat esportiva que compta amb una xifra similar d’esportistes, uns 400”, s’indica en l’escrit remès pel CN Tàrrega.El club targarí alerta que “actualment estem en un moment delicat en l’aspecte financer, perquè tenim un endeutament conseqüència de la gestió directa del pavelló en èpoques de la pandèmia, un cobrament de l’IBI abans de la bonificació, un pagament de la llum del centre esportiu a l’ajuntament quan es gestionava la piscina, unes obres dels vestidors, i aspectes derivats de la compravenda del pavelló i la seua construcció”.L’entitat acaba recordant que assumeix “totes les despeses de gestionar directament el pavelló, una cosa gairebé única en el sector esportiu català”.