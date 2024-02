Gerard Encuentra, centenari

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra, amb només 34 anys, arribarà diumenge vinent a la pista de l’Oviedo al centenar de partits dirigits a la LEB Or, tots amb l’ICG Força Lleida, que viu el millor moment de la seua història. El tècnic lleidatà, que va començar a llaurar-se un nom al capdavant del CB Pardinyes, al qual va ascendir fins a la LEB Plata, és el segon entrenador que més encontres ha dirigit al Força Lleida, 99, només superat per Joaquín Prado, ara director tècnic del club, que va arribar als 120.

No obstant, el balanç d’Encuentra fins a la data és el millor de llarg dels sis tècnics que alguna vegada han dirigit l’equip de LEB Or. De fet, és l’únic que té balanç positiu. Dels 99 partits dirigits, 62 han estat victòries, per 37 derrotes, la qual cosa converteix el Barris Nord en un fortí gairebé inexpugnable, ja que d’aquests 62 triomfs, 43 han estat a casa, on només ha perdut en 7 ocasions. Això sí, com a visitant el balanç és negatiu, amb 19 victòries i 30 derrotes.

“Somio obtenir un ascens a Lleida. Per anar-me’n hauria de ser un projecte molt llaminer a l’ACB”

“No sabia ni que estava a punt d’arribar als 100 partits, que en aquesta professió arribar a aquesta xifra és molt complicat, perquè sabem com funciona, ja que tot depèn dels resultats, però tenir aquest balanç positiu és per estar satisfet. A veure si podem continuar ampliant-ho”, va indicar Encuentra, que guarda especial record d’aquells duels “en els quals hi havia un gran ambient al Barris, com els del play-off davant del Càceres o l’últim amb l’Estudiantes, o la victòria a la pista de l’Almansa perdent de 31 punts”, recorda. D’aquests 99 enfrontaments, també n’hi ha algun que encara cou, com el segon del play-off davant del Valladolid en un polèmic final. “Ens mereixíem guanyar un matx allà”, apunta. Gerard, que acaba de renovar fins al 2026 amb una clàusula de sortida per a ACB, espera seguir molts més anys al Barris Nord. “He renovat per dos temporades més i espero que siguin moltes més i al màxim nivell. El meu objectiu és continuar creixent, soc un entrenador jove i ambiciós, i crec que el club també”, apunta, per afegir: “Sempre he estat un entrenador que es basa molt en els projectes, i hauria de ser un de molt llaminer, especialment a l’ACB, perquè a LEB Or sols vull estar amb el meu club, al Força Lleida, i aconseguir objectius ambiciosos.” En aquest sentit, té clar quin és el seu somni: “Ascendir amb el Lleida. Vam jugar una Final Four, l’any passat ens vam quedar a les portes i aquest any estem lluitant per entrar-hi. Si he de somiar, somnio aconseguir un ascens a Lleida, encara que hem de tenir els peus a terra perquè juguem contra transatlàntics, per aquest motiu cal donar molt valor al que estem aconseguint”, va asseverar. Encuentra, el tècnic més jove de la LEB Or, no es va oblidar de l’afició. “És la millor de categoria, és d’ACB, que ha convertit el Barris Nord en la pista més calenta”, va destacar.