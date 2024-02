Sánchez, a Topuria: "El teu amor per Espanya es reflectirà en el teu DNI espanyol"

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès aquest dimarts al campió de pes ploma d’arts marcials mixtes de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria, que aviat es farà realitat el seu desig de tenir el DNI espanyol. Sánchez ha rebut al Palau de la Moncloa Topuria, lluitador hispanogeorgiano que es va alçar amb aquest títol el passat 18 de febrer a Las Vegas, en derrotar l’australià Alexander Volkanovski.

Topuria havia expressat el seu desig de tenir el DNI espanyol, que encara no posseeix malgrat estar residint a Espanya, i Sánchez ha respost a aquesta aspiració prometent-li que el tindrà aviat. Així ho ha expressat a les xarxes socials, en les quals juntament amb el seu anunci ha adjuntat unes imatges en les quals se'l veu amb Topuria, que portava el cinturó que el testifica com a campió del pes ploma. "El teu esforç, dedicació i perseverança t’han portat a complir un dels teus somnis", ha escrit el cap de l’Executiu a X. A continuació és quan ha avançat que podrà complir "molt aviat" un altre dels seus somnis: "El teu amor per Espanya –ha subratllat– es reflectirà en el teu DNI espanyol".