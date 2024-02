El Borges, subcampió

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Enoli les Borges Vall es va quedar molt a prop de revalidar el títol de campió de la Copa del Rei de tenis taula que havia conquerit les dos últimes temporades, al perdre en una disputada final amb el Cajasur Priego andalús, actual líder de la Superdivisió, per 1-3. El conjunt lleidatà lluitava per guanyar la cinquena Copa del Rei de la història (va aconseguir els títols del 2013, 2017, 2022 i 2023), mentre que el quadre cordovès, que havia perdut la final dels dos últims anys a mans del Borges, es va venjar i va recuperar el títol coper que no guanyava des del 2021, precisament derrotant a la final l’equip de les Garrigues.

“Ser subcampions amb el nivell que hi ha actualment a la Lliga és brutal. Tenint en compte la situació en la qual estem aquesta temporada, lluitant per no baixar, no podíem ni somiar estar a la final una altra vegada, que per a un club com el nostre és tot un èxit”, va assenyalar ahir el seu president, Enric Vall.El clàssic del tenis taula estatal va començar amb el suec Viktor Brodd, últim reforç del Borges per redreçar el rumb, sumant el primer punt de la final. Es va avançar amb un 2-0 (11-8 i 12-10), Diogo Chen va reaccionar i va aconseguir equilibrar el duel guanyant els dos següents sets (7-11 i 11-13), però el suec va acabar emportant-se la victòria en l’últim parcial per 11-9. En el segon partit va entrar en joc Diogo Ferreira, que resultaria decisiu perquè el Priego s’emportés la novena Copa del Rei. El portuguès va superar Marc Duran per un clar 3-0 (5-11, 6-11 i 9-11) i va equilibrar el duel, que decantaria cap al bàndol andalús Carlos Machado, que va imposar l’experiència davant la joventut de Norbert Tauler, que va estar a prop de donar la sorpresa, ja que va poder equilibrar dos vegades el marcador, tot i que al final va acabar cedint per 3-2, amb parcials de 6-11, 11-6, 8-11, 11-9 i 8-11. Viktor Brodd, que des de la tornada a l’Enoli Borges comptava els partits per victòries, va sucumbir en el quart duel amb Ferreira, que va segellar el títol guanyant per 3-0, amb parcials de 4-11, 10-12 i 5-11.