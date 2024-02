El CT Lleida construeix un edifici polivalent

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Tennis Lleida va celebrar dilluns l’assemblea ordinària de socis, en la qual la junta directiva va presentar els comptes i va informar de la intenció d’ampliar instal·lacions i altres novetats. En aquest sentit, el club espera que en el termini d’uns dos mesos estiguin finalitzades les obres d’un edifici polivalent en el qual hi haurà un espai per a fitnes i classes dirigides, una sala de reunions i també es podran fer activitats infantils.

Aquesta nova instal·lació, que és a sobre dels vestidors, ocuparà un espai d’uns 200 metres quadrats i es podrà pujar amb ascensor, pensant sobretot en persones amb discapacitat. Amb aquest equipament, la sala de fitnes de baix s’aprofitarà per ampliar el gimnàs col·locant més màquines. “D’aquesta forma es pot dir que matem dos ocells d’un tret amb aquesta nova sala multifuncional”, va assenyalar el president del club, José Luis Solans. El nou edifici ha costat uns 400.000 euros i ha estat finançat amb fons propis amb què ja comptava el club.Una altra de les obres que ja ha emprès el CT Lleida és el nou spa exclusivament femení, que compta amb sauna finlandesa i jacuzzi d’última generació. El seu cost ha estat de 90.000 euros. Solans va destacar que el club també té intenció de construir tres pistes de pickleball, un esport de pales importat dels EUA que combina elements del tenis, pàdel, bàdminton i tenis taula. Dos de les pistes s’ubicaran on hi ha ara el frontó. També s’adequarà un espai per al joc de la petanca.

Solans va assenyalar que també es va informar els socis de les mesures preses davant de l’amenaça de la sequera i que inclouen una reutilització de l’aigua de dutxes i pluvial i l’ús de botons temporitzats, així com la prospecció d’aigües subterrànies o la col·locació d’una terra batuda que manté millor la humitat i evita regs més continuats.

Un pressupost de 2,8 milions i sense endeutament

El CT Lleida, la nova gerent del qual és Rebeca Gigó, va presentar un pressupost de 2,8 milions per a aquest exercici i va mostrar uns comptes en els quals no hi ha endeutament. El club, que ve de celebrar recentment el seu centenari, viu un moment dolç amb 3.400 socis i reconeixements públics com la seua entrada al Hall of Fame de la Federació Catalana de Tenis.Entre els dies 29 d’abril i el 5 de maig, acollirà un torneig WTA, el Catalonia Open femení.